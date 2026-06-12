"วัชระ" นำชาวบ้านยื่นชื่อต้านโรงงานยางมะตอย อุตสาหกรรมสุราษฎร์ฯ ยันยังไม่มีการยื่นคำขอ

อดีตสส.ปชป. นำชาวบ้านฮือต้าน! ยื่น 500 ชื่อเบรกโรงงานยางมะตอย อุตสาหกรรมสุราษฎร์ฯ ยันยังไม่มีการยื่นคำขอ
วันที่ (12 มิถุนายน 2569) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้าพบ “นางสาวธนิตา ทองเงา” อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตแอฟฟัลติกคอนกรีต ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีชาวบ้านเกือบ 500 คน ร่วมกันลงชื่อคัดค้านในครั้งนี้
ทางด้าน นางสาวธนิตา ทองเงา อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2569 ว่า ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยังไม่ได้รับเรื่องคำขอการประกอบกิจการโรงงานของโรงงานดังกล่าว และยังไม่มีการส่งเรื่องคำขอเข้ามาแต่อย่างใด
ทั้งนี้ หากมีการส่งเรื่องคำขอเข้ามาในอนาคต จะต้องมีกระบวนการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน และเนื่องจากเป็นโรงงานขนาดใหญ่ จะต้องส่งเรื่องไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อร่วมพิจารณาประกอบด้วย ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวจะไม่ได้อนุมัติง่ายๆ เพราะมีหลายขั้นตอนที่ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีการยื่นคำขอหรือการอนุมัติใดๆ ทั้งสิ้น