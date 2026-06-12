กมธ.กิจการสภาฯ หนุนทบทวนบำนาญอดีตสมาชิกตลอดชีพ แนะใช้เกณฑ์อยู่ในตำแหน่งรวม 4 ปีขึ้นไป ค้านลดผู้ช่วย สส.

กมธ.กิจการสภาฯ หนุนทบทวน บำนาญอดีตสมาชิกรัฐสภาตลอดชีพ แนะให้ใช้เกณฑ์อยู่ในตำแหน่งรวม 4 ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์ ค้านลดจำนวนผู้ช่วย สส. พร้อมตั้งอนุกมธ.ยกเครื่องสวัสดิการ สส.
ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี พรรคกล้าธรรม เป็นประธานกมธ. เมื่อ 10 มิ.ย. ได้พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของอดีตสมาชิกรัฐสภา และผู้ปฏิบัติงานนให้แก่สส. ซึ่งนายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน เสนอให้พิจารณา
ล่าสุด กมธ.ได้เผยแพร่สรุปผลการประชุมวาระดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่กมธ.ได้พิจารณาและมีข้อสรุปเบื้องต้น คือ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ให้ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำการดำรงตำแหน่งของอดีตสมาชิกรัฐสภาที่จะมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพแบบตลอดชีพ โดยต้องมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมทุกวาระ ตั้งแต่ 48 เดือน หรือ 4 ปีขึ้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับวาระดำรงตำแหน่งของ สส.ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อลดภาระขอรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ และเพิ่มสภาพคล่องของกองทุน
นอกจากนั้นได้เสนอให้ระดมจัดหารายได้เข้ากองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา รวมถึงปรับเพิ่มอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อความเหมาะสมสำหรับอดีตสมาชิกรัฐสภา ที่ดำรงตำแหน่งไม่นานและได้ส่งเงินเข้ากองทุนจำนวนน้อย ลดความเหลื่อมล้ำในการได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการจากภาครัฐเมื่อเทียบกับการรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ และเพื่อป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการลาออกจากตำแหน่งของสส.แบบบัญชีรายชื่อ หรือ สว. เพื่อให้สมาชิกลำดับถัดไปเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากกองทุนระยะยาว
ขณะที่ประเด็นการจัดสวัสดิการให้แก่บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ สส. ที่ประชุมรับทราบหลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงงานให้แก่ สส. ซึ่งเป็นไปตามระเบียบรัฐสภา โดยสส.แต่ละรายสามารถตั้งบุคคลเพื่อช่วยดำเนินงานได้ 8 คน ซึ่งจำนวนดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของสส. ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างขวางทั้งภารกิจด้านการประชุมสภา การประชุมกมธ. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีและการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและการสนับสนุนภารกิจของสส. ด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนประเด็นการเบิกจ่ายค่าอาหารและค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการประชุมสภาฯ ที่ประชุมเห็นควรให้ทบทวนเพื่อจัดอาหารมื้อเย็นสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพราะช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีร้านอาหารเปิดให้บริการ เพื่อลดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตขของเจ้าหน้าที่
“ทั้งนี้ที่ประชุมกมธ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกัฐสภา อดีตสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภาและผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ให้ตั้งอนุกมธ.เพื่อพิจารณาศึกษาแล้วรายงาน กมธ.กิจการสภาฯ ต่อไป”