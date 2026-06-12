นายกฯนำปปง.แถลงผลงานชิ้นโบแดง ยึด-อายัดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดและจีนเทา “หนูเฉิน” เร่งเยียวยาเหยื่อ

“เป็นใครก็ไม่สน ถ้าทำผิดกฎหมาย!” นายกฯ นำทีม ปปง. แถลงผลงานชิ้นโบแดง ยึด-อายัดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดและจีนเทา “หนูเฉิน” ลั่นกวาดล้างระลอกใหญ่ ลบล้างคำถาม "รู้ไหมผมเป็นใคร" ให้ไปทบทวนความจำในคุก พร้อมเร่งกระบวนการคืนเงินเยียวยาผู้เสียหาย ชี้จับขังคุกเปลืองข้าวสุกด้วยซ้ำ ต้องริบทรัพย์ให้เรียบ!
วันนี้ (12 มิ.ย. 69) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวการยึด และอายัดทรัพย์สินรายคดีสำคัญ และการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายตามคำสั่งศาล ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเครือข่ายของนายฐปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา หรือ “หนูเฉิน” และเครือข่ายจีนเทา พ่อค้ายาเสพติดรายสำคัญ โดยมี นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขา ปปง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกครั้งที่มาสถานที่แห่งนี้ มักจะมีแต่ข่าว ที่ดีเป็นประโยชน์ กับประเทศและพี่น้องประชาชน และในข่าวดีนี้ถือเป็นข่าวร้าย ของผู้ที่ตั้งใจกระทำผิดกฎหมาย และ นำความเสื่อมเสีย นำความเสียหายมาให้กับประเทศไทยของเราและประชาชนที่รักของเรา และวันนี้ตนมีข่าวสำคัญ มาแจ้งพี่น้องประชาชนทราบอีกเรื่องหนึ่ง หลังจากที่เมื่อวันก่อน เราได้แถลงผลปฏิบัติการ "พิฆาตยาเสพติด"เครือข่ายนายฐปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา หรือหนูเฉิน และเครือข่ายผู้กระทำผิดชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการปราบปรามยาเสพติดและกระบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนกระบวนการฟอกเงินกระบวนการสแกมเมอร์หลอกลวงพี่น้องประชาชนอาชญากรรมข้ามชาติล๊อดใหญ่
สำหรับการแถลงข่าววันนี้วันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญต่อความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคือการยึดและอายัด เงินทองและทรัพย์สินของมิจฉาชีพ ที่หลอกลวงพี่น้องประชาชน และสุดท้ายนำไปสู่กระบวนการคืนเงินให้กับผู้เสียหาย ซึ่งวันนี้จะมีการคืนเงินที่เรายึดมาได้จากคนชั่วร้ายเหล่านี้คืนให้กับผู้เสียหายด้วย อันนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับพี่น้องประชาชน เพราะแค่ถูกหลอกลวงคือความทุกข์ที่สุดของพวกเขาอยู่แล้ว การที่เราสามารถนำทรัพย์สินเงินทองคืนมาให้พวกเขาได้ คิดว่าพวกเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นกุศลในการบำบัดทุกข์ของพวกเขา เพราะคงไม่เคยคาดคิดว่าวันหนึ่งเงินเหล่านี้ จะกลับไปสู่พวกเขา นี่คือเป้าหมายไม่ใช่จับอย่างเดียว หรือดำเนินคดีอย่างเดียว คนพวกนั้นอยู่ในคุกก็เปลืองข้าวสุกด้วยซ้ำไปแต่สิ่งที่เราควรจะต้องเป็นเป้าหมายให้ชัดเจนอีกครั้งเราต้องเร่งนำทรัพย์สินเงินทองที่พี่น้องประชาชนของเราถูกคนเหล่านี้หลอกลวงไปนำกลับมาคืนให้เขา อันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติการต่างๆความสำเร็จของกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้ารัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งตนเป็นผู้ออกนโยบายให้กับพวกท่าน ถ้าพวกท่าน ไม่ให้ความร่วมมือ ต้องกราบ ขอบกราบพระคุณเพื่อนร่วมงาน พวกเราทุกคนในที่นี้ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลอำนาจใดๆ ทุกครั้งที่เราทำงานใหญ่เช่นนี้ ท่านก็คงเคยประสบมาแล้ว มักจะมีการขอให้ช่วยปัดเป่าคดีผ่อนหนักเป็นเบา ผ่อนเบาเป็นหายอย่างนี้เป็นต้น
ทั้งนี้ตั้งแต่ตนได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยความสัมพันธ์ความเชื่อมั่นที่ตนมีกับทีมงานปปง.และทีมงานป้องกันปราบปรามทุกคน โดยเฉพาะประธานปปง.ซึ่งตนเคารพนับถือเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว ยังได้มีโอกาสรู้จักกับเลขาธิการปปง. ซึ่งต้องกราบเรียนให้พวกเราข้าราชการ ปปง.ทักท่านได้ทราบว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับทุกคณะบริหาร แต่ในคณะบริหารประเทศชุดนี้ ความสัมพันธ์ความเชื่อมั่น ที่เรามีต่อกันนั้นยังผลให้การทำงานพวกเราได้ประสบผลสัมฤทธิ์และเข้าเป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างดียิ่ง ถ้าเชื่อตนด้วยว่าถ้าพวกท่านไปเต็มที่แล้ว เจอพวกความจำเสื่อมที่ถามว่ารู้ไหมว่าผมเป็นใคร ก็ได้แต่บอกว่าเราไม่สนใจว่าเขาเป็นใคร เรา พูดได้เต็มปากว่าเป็นใครก็ไม่สน ถ้าทำผิดกฎหมาย สิ่งเหล่านี้พวกเราแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเรา ไม่พยายามที่จะให้ยาเตือนความจำเขา แต่เราทำให้เขาไปทบทวนความจำในคุกไม่ต้องมาถามว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นใคร แต่ต้องให้เขาถามว่าทำไมถึงได้คิดผิดที่ต้องทำสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ ทำไมถึงกล้าที่จะมาทำร้ายประชาชนชาวไทยที่มีกฎหมายควบคุมและมีพวกเราดูแลสารทุกข์สุขดิบของพวกเขาอยู่ ตรงนี้ต่างหากที่เป็นเป้าหมายของพวกเรา
ทั้งนี้ตั้งแต่ตนมาเป็นรัฐบาลแรกจนถึงรัฐบาลที่ 2 เห็นว่ามูลค่าทรัพย์สิน เงินทอง เงินสด เอกสารที่สามารถประเมินเป็นมูลค่า ต่างๆเราได้การยึดทรัพย์มามากมายกว่า 4 หมื่นล้านบาทซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงและความไม่หวั่นไหวต่ออำนาจอิทธิพลใดๆ ดังเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้กับพวกท่านว่าพวกเราเป็นทั้งผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นผู้พิฆาตอันธพาล เป็นผู้พิชิตอันธพาลและเราต้องอภิบาลประชาชน ฉะนั้นตรงนี้เราได้ทำตามภารกิจหน้าที่ด้วยความสมบูรณ์และยังเชื่อว่าเราจะดำเนินการต่อไปตราบใดที่คนเหล่านี้ยังไม่ได้ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง ผู้ต้องหาเหล่านี้มีทั้งคนไทย คนต่างชาติ ที่มาอาศัยแผ่นดินนี้ในการกระทำความผิด ซึ่งการกระทำความผิดของเขาต้องถือเป็นความผิดมหันต์ที่มารังแกคนไทย คุณจะเอาเงินเข้ามาฟอกหรืออะไร ก็ต้องไล่ตามกันไป หากรังแกคนไทยก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นความเด็ดขาด และปราบปรามดำเนินคดียึดทรัพย์ของพวกเขาอย่างเต็มที่
"ผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ไม่ใช่เฉพาะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย เป็นผู้ที่กำกับดูแลสำนักงานปปง.ด้วยตนเอง ไม่ให้คนอื่นดูแลดูแลเอง เพื่อให้ท่านทุกคนได้สบายใจว่าเมื่อปฏิบัติภารกิจแล้วไม่ว่าการกระทำของท่าน เป็นการกระทำด้วยเจตนารมณ์ปกป้องประเทศและประชาชนแล้วท่านมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำของท่านทุกคน ฉะนั้นตรงนี้ความร่วมมือต่างๆ ทั้งจากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง ที่มีเรื่องของกรมศุลกากร กรมสรรพสามิตกรม สรรพากร จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งจังหวัดฝ่ายปกครองด้วย ขอให้ร่วมกันบูรณาการอย่างเต็มที่และให้มั่นใจในการกระทำของท่าน และจับกุมดำเนินคดีปราบปรามผู้กระทำความผิดเหล่านี้อายัดทรัพย์สิน อายัดเสร็จต้องยึดและทำสำนวนให้เข้มให้แข็ง ให้ไม่หลุด ไม่ให้เขามีช่องว่าง ที่จะอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย เล็ดลอดออกไป ขณะเดียวกันเราก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายในทุกๆร่าง ที่เขาสามารถนำมาใช้เป็นช่องโหว่ ให้รัฐกุมมากที่สุด และไม่ต้องห่วงผมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เราตกลงกันแล้วกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตกลงกันแล้วว่าถ้าตรงไหนมีช่องโหว่พวกเราจะใช้มติคณะรัฐมนตรีอุดช่องโหว่ออกเป็นมาตรการประกาศเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีออกเป็นพระราชบัญญัติหากออกพระราชบัญญัติไม่ทันใจก็ออกพระราชกำหนด ใช้คำสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีในการช่วยสนับสนุนภารกิจของพวกท่านให้ครบถ้วนกระบวนความ ถ้าคนกระทำความผิดยังจะมีช่องโหว่และออกมาลอยหน้าลอยตาพูดเหมือนกับไม่ยำเกรงกฎหมายเห็นไหมเวลาจับคนพวกนี้ลอยหน้าลอยตาเชิ้บๆกันจากนี้ไปคอต้องตกต้องสลดต้องสำนึกและรู้สึกเสียใจในการกระทำ ของตัวเอง แต่เสียใจก็ช้าไปเสียแล้วเพราะต้องไปชดใช้หนี้กรรมทั้งหลายในที่คุมขังตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่" นายกรัฐมนตรีกล่าว
สุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆในความตั้งใจความมุ่งมั่นเสียสละ ที่ท่านได้ดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้คือชื่อเสียงของประเทศไทยความเชื่อมั่นของคนที่ต้องการจะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือมาลงทุน มาใช้ชีวิต มาดำเนินกิจกรรม แม้กระทั่งมาเป็นคู่ค้า ประเทศของเรา ทุกอย่างถ้ามีเรื่องเหล่านี้ ก็จะเป็นผลกระทบทำให้เขาต้องไปเลือก Option ประเทศอื่นๆ ทำให้เราเสียโอกาสมากมาย
"ฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราต้องเรียกแขกทั้งหมดให้กลับมาประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อที่จะให้เขามาแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ของเขาเข้ามามีความคุ้มค่าและปลอดภัยและมั่นคงพวกเราทุกคนต้องร่วมกันทำไม่ใช่เป็นฝ่ายปราบปรามอย่างเดียว แต่จะต้องถือเป็นฝ่ายพยุงเศรษฐกิจ เแนฝ่ายเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกคน กราบขอบพระคุณอีกครั้งและขอชื่นชมการดำเนินการ ของสำนักงานปปง.ด้วยความจริงใจและด้วยความเคารพ" นายกรัฐมนตรี