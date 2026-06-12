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นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่ง ย้ำมิตรภาพ 164 ปี เดินหน้าผลักดัน FTA ไทย–EU

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่ง ย้ำมิตรภาพ 164 ปี เดินหน้าผลักดัน FTA ไทย–EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกัน

วันนี้ (12 มิถุนายน 2569) เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายแอ็นสท์ ว็อลฟ์กัง ไรเชิล (H.E. Mr. Ernst Wolfgang Reichel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตเยอรมนีฯ ด้วยความยินดี และแสดงความขอบคุณสำหรับบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันสร้างสรรค์ระหว่างไทยกับเยอรมนีตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ โดยบรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง สะท้อนถึงมิตรภาพและความใกล้ชิดระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ได้ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมา


นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความทุ่มเทของเอกอัครราชทูตเยอรมนีฯ ในการผลักดันความร่วมมือในหลากหลายมิติ พร้อมเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทย–เยอรมนี ซึ่งดำเนินมาครบ 164 ปีในปีนี้ บนพื้นฐานของมิตรภาพ ความไว้วางใจ และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทั้งในระดับรัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชนของทั้งสองประเทศ

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ ดังนี้

1. ความตกลงการค้าเสรีไทย–สหภาพยุโรป (Thailand–EU FTA) นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้มีโอกาสหารือกับภาคเอกชนยุโรปและรับฟังมุมมองจากนักลงทุน โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย–สหภาพยุโรป (Thailand–EU FTA) ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว


ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าความตกลงดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปในระยะยาว รวมทั้งช่วยเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเยอรมนีให้ใกล้ชิดและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

2. การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนา การกำกับดูแลที่ดี และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น โดยเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ในช่วงท้ายของการหารือ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตเยอรมนีฯ สำหรับมิตรภาพและความร่วมมืออันดียิ่งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยแสดงความเชื่อมั่นว่ารากฐานความร่วมมืออันเข้มแข็งที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันสร้างไว้ จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทย–เยอรมนีให้แน่นแฟ้นและก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ



นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่ง ย้ำมิตรภาพ 164 ปี เดินหน้าผลักดัน FTA ไทย–EU
นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่ง ย้ำมิตรภาพ 164 ปี เดินหน้าผลักดัน FTA ไทย–EU
นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่ง ย้ำมิตรภาพ 164 ปี เดินหน้าผลักดัน FTA ไทย–EU
นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่ง ย้ำมิตรภาพ 164 ปี เดินหน้าผลักดัน FTA ไทย–EU