ผอ.กกต.กทม.เผยหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า-สก.เรียบร้อยดี ไร้เรื่องร้องเรียน ยันอบรม กปน.ไม่ช้า

ผอ.กกต.กทม.เผยบรรยากาศหาเสียงผู้ว่า กทม.-สก. เรียบร้อยดี ยังไม่มีข้อร้องเรียนการเลือกตั้ง มองจัดอบรม กปน.ไม่ช้าไป เตรียมตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว 50 ชุด 50เขต พร้อมปฏิบัติหน้าที่ 16 มิ.ย.นี้
วันนี้(12มิ.ย.) ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร(ผอ.กกต.กทม.)กล่าวถึงการจัดอบรมวิทยากรเขตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(สก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า วันนี้เป็นการจัดอบรมวิทยากรประจำเขตเขตละ 6 คน จำนวน 300 คน ซึ่งวิทยากรที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้จะนำความรู้ ไปอบรมต่อกรรมการประจำหน่วย(กปน.) หน่วยละ 11 คน ใน6,628 หน่วย จำนวน 72,908 คน ซึ่งการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นี้ถือว่าอยู่ในไทม์ไลน์ไม่ได้ช้าเกินไป
ส่วนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกทม. ทั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และการเลือกตั้ง สก. ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน และยังไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายหาเสียง
สำหรับการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้าย จากรายงานการหาเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพฯได้ให้ความรู้กับผู้สมัครไปตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ซึ่งตอนนี้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง 8 คนในการเข้าพื้นที่ ในการสังเกตการณ์การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร ส่วนที่มีกระแสข่าวการวิพากษ์วิจารณ์ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ ยังไม่ได้รับรายงานว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ขณะที่ชุดเคลื่อนที่เร็วจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายนเป็นต้นไปขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง ทั้งหมด 50 ชุด 50 เขต ซึ่งชุดเคลื่อนที่เร็วถือว่ามีความเพียงพอในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง แต่สำหรับวันเลือกตั้งจะมีการตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดละ 3 คนอีก 88 ชุด 88 สถานี และมีชุดประจำคอยอำนวยความสะดวกแต่ละสถานีอีก 88 สถานี สถานีละ 5 คน ตอนนี้สำนักงานตำรวจนครบาลได้ของงบประมาณมาแล้ว เพื่อดำเนินการตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้ง
ทั้งนี้ในการปราศรัยจะมีการแจ้งสถานที่มายังกกต.อยู่แล้ว ก็จะลงไปสังเกตการณ์ในทุกพื้นที่ และชุดเคลื่อนที่เร็วก็จะเข้าไปสังเกตการณ์ทุกเวทีที่มีการปราศรัย
ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ ยังกล่าวถึงข้อควรระวังในช่วงหาเสียงว่า ต้องระวัง ในเรื่องการสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ,การไปร่วมพิธีหรือร่วมงานต่างๆ จะต้องไม่เป็นลักษณะจัดเตรียม หรือจะให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่วัด ชุมชน หรือมูลนิธิ นอกจากนี้ ยังต้องระวังเรื่องการจัดมหรสพจัดงานรื่นเริงการจัดเลี้ยง และเรื่องการหลอกลวง จูงใจ ใส่ร้าย ใช้อิทธิพลคุกคาม