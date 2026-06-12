ที่ปรึกษา ปธ.สภาฯ เผยตรวจฉี่ ตร.สภาไม่พบฉี่ม่วงแม้คนเดียว จ่อตรวจซ้ำปีละ 2 ครั้ง พ่วง ขรก. ส่วน สส.ไม่มีอำนาจไปตรวจ

ที่ปรึกษาประธานฯ เผยตรวจฉี่ ตร.สภาไม่พบฉี่ม่วง แม้แต่คนเดียว จ่อตรวจซ้ำปีละ 2 ครั้ง พ่วง ขรก. ส่วน สส.รอด เหตุไม่มีอำนาจ ฉะคนวิจารณ์การทำงาน “โสภณ” คิดได้ไง เหมือนมีหัวไว้คั่นหู ยันไม่ได้แก้ยาเสพติดเฉพาะบุรีรัมย์
วันนี้ (12 มิ.ย.) พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้ทนราษฎร แถลงถึงผลการตรวจหาสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา เมื่อวันที่ 22 พ.ค ที่ผ่านมาว่า จากการตรวจของแพทย์ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐสภารายใดพบสารเสพติดในร่างกายแม้แต่คนเดียว ทั้งนี้นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ มีนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายของบุคลากรรัฐสภา เบื้องต้นการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนั้นจะทำต่อเนื่อง ซึ่งอาจตรวจปีละ 2 ครั้ง รวมไปถึงบุคลากรส่วนอื่นของสภาฯด้วย ขณะที่สส.นั้นไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบ อย่างไรก็ตามการตรวจหาสารเสพติดดังกล่าวเพื่อหาสาเหตุและนำตัวไปบำบัดรักษา ไม่ใช่ต้องการจับกุม
พล.ต.ต.วิชัย กล่าวถึงกรณีที่สส.วิจารณ์การทำงานของประธานสภาว่าทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ และเน้นเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ ว่า ข้อเท็จจริงแล้วโครงการแก้ปัญหายาเสพติดนายโสภณได้ทำไว้ก่อนที่เข้ารับตำแหน่งประธานสภาฯ และเมื่อมีตำแหน่งการลงพื้นที่ที่จ.บุรีรัมย์คือการติดตามงาน ทั้งนี้หน้าที่ของประธานสภาฯ เหมือน กับสส. ที่ต้องลงพื้นที่แก้ปัญหาให้ประชาชน ดังนั้นหน้าที่ของประธานสภาฯ คือการทำงานให้ประชาชน ซึ่งงานแก้ปัญหายาเสพติด ที่ผ่านมาประธานสภาฯ ได้ประชุมร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อต้องการแก้ปัญหา ดังนั้น จะไม่ได้ทำเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น ต่อไปจะมีขึ้นอีกในหลายพื้นที่
พล.ต.ต.วิชัย กล่าวต่อว่าส่วนที่มีคนวิจารณ์นโยบายของประธานสภาฯ ที่ให้เคารพธงชาติช่วงเวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น.นั้น ตนขอถามว่าไม่ดีอย่างไร เพราะเป็นการแสดงความเคารพ ซึ่งธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของเอกราช อธิปไตยไทย และรำลึกถึงความเสียสละบรรพบุรุษ และถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
“คนที่ออกมาพูดตำหนินั้น ผมมองว่าคิดน้อยไป ช้อะไรคิด คุณก็มีหัว มีสมอง ไม่ใช่มีหัวไว้คั่นหู”พล.ต.ต.วิชัย กล่าว