เตือนแฟนบอลระวังมิจฉาชีพเกาะกระแสหลอกเล่นพนัน–ขายตั๋วปลอม–ดูลิงก์เถื่อน ย้ำ “4 ไม่” ก่อนสูญเงิน

รัฐบาลเตือนแฟนบอลไทย! ระวังมิจฉาชีพเกาะกระแสฟุตบอลโลก 2026 หลอกเล่นพนันออนไลน์–ขายตั๋วปลอม–ส่งลิงก์ดูบอลสดเถื่อน ย้ำ “4 ไม่” รู้ทันก่อนสูญเงิน
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รัฐบาลขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ การขายตั๋วเข้าชมและแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอม รวมถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดหรือกิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงมัลแวร์เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้เร่งเฝ้าระวังและสกัดกั้นช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) สายด่วน 1441 และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์และช่องทางหลอกลวงอย่างเข้มข้น ล่าสุดเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2569 สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้ถึง 78,796 รายการ เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์และลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อ
รัฐบาลขอให้ประชาชนยึดหลัก “4 ไม่” ได้แก่ ไม่กดลิงก์-ไม่เชื่อ-ไม่รีบ-ไม่โอนเงิน พร้อมตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรม หากพบเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าถูกหลอกลวง สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที เพื่อให้ระงับความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว
“ฟุตบอลโลกควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการเชียร์กีฬา รัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบ ขณะเดียวกันจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเชิงรุก ควบคู่กับการปิดกั้นช่องทางหลอกลวงและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ และสามารถติดตามเชียร์การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ได้อย่างปลอดภัย” นางสาวพลอยทะเลกล่าว