“เทพไท” แนะ “ไชยชนก” ทบทวน TH-AI Passport หลังถูกรุมถามความโปร่งใส ชี้หากเดินหน้าต่อเป็นชนวนสั่นคลอนรัฐบาล

“เทพไท” แนะ “ไชยชนก” ทบทวนโครงการ TH-AI Passport หลังถูกรุมตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสและความสัมพันธ์กับบริษัทคู่สัญญา ชี้หากยังเดินหน้าต่อท่ามกลางกระแสคัดค้าน อาจกลายเป็นชนวนการเมืองที่สั่นคลอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาล
นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการติดตามเวทีรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พบว่ามีประชาชนและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีปลัดกระทรวงดีอีเป็นผู้ดำเนินการหลัก พร้อมด้วยนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี น.ส.บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
นายเทพไท กล่าวว่า บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยมีการตั้งคำถามถึงรายละเอียดของโครงการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงกับบริษัทผู้ได้รับงานโครงการดังกล่าว ซึ่งนายไชยชนกยอมรับว่ารู้จักกับผู้เกี่ยวข้องในบริษัทดังกล่าว ทำให้เกิดข้อสงสัยในสังคมว่า โครงการนี้อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่
ทั้งนี้ ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะระยะเวลาเพียงประมาณ 30 วันในการยื่นซองประกวดราคาสำหรับโครงการวงเงินกว่า 1,600 ล้านบาท ซึ่งมองว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป จนเกิดคำถามว่าผู้เข้าร่วมประมูลอาจได้รับข้อมูลล่วงหน้า หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อต่อผู้ประกอบการบางรายหรือไม่
นายเทพไท ระบุว่า ประเด็นดังกล่าวอาจขยายผลไปสู่การตรวจสอบในระดับคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอาจมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องและบริษัทคู่สัญญาเข้าชี้แจง พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ และหากพบข้อพิรุธอาจมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบต่อไปตามกระบวนการ
“หากพิจารณาจากบรรยากาศทางสังคมในขณะนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก แม้จะมีการลงนามในสัญญาแล้ว และปลัดกระทรวงดีอีจะยืนยันว่าไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ท่าทีของนายไชยชนกยังดูเหมือนกำลังชั่งใจว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่” นายเทพไท กล่าว
นายเทพไท กล่าวด้วยว่า ในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองอิสระ เห็นว่าหากกระแสสังคมไม่ให้การยอมรับและขาดความไว้วางใจ รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนโครงการดังกล่าว แม้จะมีการลงนามในสัญญาแล้วก็ตาม โดยเชื่อว่ายังสามารถหาทางออกร่วมกับบริษัทคู่สัญญาได้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล
“หากยังดึงดันเดินหน้าโครงการต่อไป ท่ามกลางข้อสงสัยและกระแสคัดค้านที่เพิ่มขึ้น โครงการ TH-AI Passport อาจกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กัดกร่อนความน่าเชื่อถือของรัฐบาล และส่งผลสะเทือนต่อระบอบสีน้ำเงินในทางการเมืองได้” นายเทพไท กล่าว