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"อนุทิน" ร่วมยินดีวันชาติรัสเซีย ย้ำรากฐานมิตรภาพยาวนาน พร้อมต่อยอดความร่วมมือวาระ 130 ปีความสัมพันธ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติรัสเซีย เน้นย้ำรากฐานมิตรภาพอันยาวนาน พร้อมต่อยอดความร่วมมือในวาระ 130 ปีสัมพันธ์ไทย–รัสเซีย 
วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569) เวลา 18.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย ตามคำเชิญของนายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมงานกว่า 700 คน 
โดยเมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดงาน นายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับจากเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ก่อนร่วมมอบแจกันดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย


จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงาน โดยวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติไทย ตามด้วยเพลงชาติสหพันธรัฐรัสเซีย ก่อนที่เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยจะกล่าวเปิดงาน


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย โดยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ พร้อมชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและรัสเซียที่ดำเนินมาอย่างยาวนานมากกว่า 1 ศตวรรษ โดยมีรากฐานสำคัญตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2440 ตามคำเชิญของสมเด็จพระจักรพรรดินิโคลัส ที่ 2 แห่งรัสเซีย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ


ความสัมพันธ์ไทย–รัสเซียยังคงพัฒนาและขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกัน พร้อมแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย–รัสเซีย (Joint Commission on Bilateral Cooperation) ภายในปีนี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกัน

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความร่วมมือในระดับพหุภาคี โดยระบุว่า ในสัปดาห์หน้า จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน–รัสเซีย ณ เมืองคาซาน ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย


ในโอกาสที่ปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ 130 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–รัสเซีย ซึ่งทั้งสองประเทศเตรียมจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว นายกรัฐมนตรียืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการสานต่อความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ก่อนกล่าวแสดงความยินดีอีกครั้งเนื่องในวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย และอวยพรให้ประเทศและประชาชนรัสเซียมีความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกสืบไป

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย และร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมงาน ก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะผู้แทนจากคณะทูตานุทูต ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย ก่อนเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ







"อนุทิน" ร่วมยินดีวันชาติรัสเซีย ย้ำรากฐานมิตรภาพยาวนาน พร้อมต่อยอดความร่วมมือวาระ 130 ปีความสัมพันธ์
"อนุทิน" ร่วมยินดีวันชาติรัสเซีย ย้ำรากฐานมิตรภาพยาวนาน พร้อมต่อยอดความร่วมมือวาระ 130 ปีความสัมพันธ์
"อนุทิน" ร่วมยินดีวันชาติรัสเซีย ย้ำรากฐานมิตรภาพยาวนาน พร้อมต่อยอดความร่วมมือวาระ 130 ปีความสัมพันธ์
"อนุทิน" ร่วมยินดีวันชาติรัสเซีย ย้ำรากฐานมิตรภาพยาวนาน พร้อมต่อยอดความร่วมมือวาระ 130 ปีความสัมพันธ์
"อนุทิน" ร่วมยินดีวันชาติรัสเซีย ย้ำรากฐานมิตรภาพยาวนาน พร้อมต่อยอดความร่วมมือวาระ 130 ปีความสัมพันธ์
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