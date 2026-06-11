รับลูกสิงห์หนู "มท." สั่ง 76 จว./18 กลุ่ม "จัดจ้าง" 103 สถาบันอุดมศึกษารัฐ-เอกชน ร่วมยกร่างแผนพัฒนาฯ จัดงบปีละ 2.6 หมื่นล้าน

ก.น.บ.-มหาดไทย รับลูกนายกหนู สั่ง 76 จังหวัด/18 กลุ่ม จัดจ้าง 103 สถาบันอุดมศึกษารัฐ-เอกชน ทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนแผนจังหวัด-กลุ่มจังหวัด เน้นสถาบันฯ มีกระบวนการมีส่วนร่วม สู่แผนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ เผยเฉพาะปีงบฯ 66-70 มีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดจ้างสถานศึกษาแล้ว 16 แห่ง แยกเป็น จ้างผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์รายบุคคล 4 แห่ง ส่วนแผนฯ 71-75 จัดจ้างสถานศึกษาแล้ว 7 แห่ง เฉพาะ กทม.-อีสาน พบมีศักยภาพจัดทำแผนฯ ภูมิภาคละ 26 สถาบัน โดยปีงบ 2569 พบว่า 76 จังหวัด/18 กลุ่มได้รับการจัดสรร วงเงินรวม 26,525,184,700 บาท
วันนี้ (11 มิ.ย. 2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายให้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การคลัง ในฐานะประธาน ก.น.บ. เน้นย้ำ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ.
และแจ้ง กระทรวงมหาดไทย เพื่อกำชับไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 18 แห่ง ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนจังหวัดและแผนกลุ่มจังหวัด
โดยให้ "สถาบันอุดมศึกษา" ในพื้นที่ที่มีขีดความสามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
"ให้เป็นไปอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับหลักวิชาการ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน"
สภาพัฒน์ รายงานว่า ได้ได้พิจารณาเบื้องต้นพบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่มีขีดความสามารถในเรื่องดังกล่าว จํานวน 103 แห่ง มีศักยภาพในกระบวนการจัดทําแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เสนอให้ดําเนินการจัดทําแผนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา หรือ จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดทําแผนของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
ทั้งนี้ เป็นดุลพินิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการเลือกวิธีการและการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดทําแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สภาพัฒน์ รายงานด้วยว่า ปัจจุบันจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้เริ่มกระบวนการจัดทําแผนไปแล้วในบางพื้นที่ (ประมาณร้อยละ 47) ในการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีขีดความสามารถในพื้นที่ให้เข้ามามีบทบาท ในการจัดทําแผนที่มีคุณภาพบนหลักของการมีส่วนร่วม
อย่างไรก็ตาม จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาทุกระดับในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องเน้นย้ำความสําคัญ ของกระบวนการมีส่วนร่วม
โดยพิจารณานําสถาบันอุดมศึกษา มาเป็นกลไกการสนับสนุนการจัดทําแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ขณะที่ข้อมูลของ ก.บ.น. พบว่า วิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 และ พ.ศ. 2571 - 2575
เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางการสนับสนุนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในกระบวนการจัดทําแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สรุปได้ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 มีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่มีวิธีการจัดทําแผน โดยการดําเนินการเอง 45 แห่ง (ร้อยละ 47.4) ร่วมดําเนินการกับสถาบันอุดมศึกษา 23 แห่ง (ร้อยละ 24.5)
"จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง (ร้อยละ 17) จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา 5 แห่ง (ร้อยละ 6.4) และอื่น ๆ อาทิ จ้างผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์รายบุคคล 4 แห่ง (ร้อยละ 4.2)"
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2575 มีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ร่วมดําเนินการ กับสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่ง (ร้อยละ 18.1) ดําเนินการเอง 16 แห่ง (ร้อยละ 37)
"จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง (ร้อยละ 7.4) อื่นๆ อาทิ จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล 3 แห่ง (ร้อยละ 3.2) จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา 3 แห่ง (ร้อยละ 1.1)
และอยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกวิธีการจัดทําแผน/รอนโยบายจากผู้บริหาร 53 แห่ง (ร้อยละ 53.2)
ทั้งนี้ การดําเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ใช้บริการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรืออยู่ในกํากับของรัฐที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด/จังหวัด ใกล้เคียง
อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น
สำหรับ สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่มีขีดความสามารถในเรื่องดังกล่าว จํานวน 103 แห่ง แยกเป็น กทม. รวม 26 แห่ง แบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 14 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 11 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด อว. 1 แห่ง
ภาคเหนือ รวม 17 แห่ง แบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 14 แห่ง และ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 3 แห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 26 แห่ง แบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 18 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 8 แห่ง
ภาคกลาง รวม 21 แห่ง แบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 14 แห่ง และ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 7 แห่ง
ภาคตะวันออก รวม 3 แห่ง ซึ่งทั้งหมดเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภาคใต้ รวม 7 แห่ง ซึ่งทั้งหมดเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภาคใต้ชายแดน รวม 3 แห่ง แบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2 แห่ง และ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 1 แห่ง
มีรายงานว่า หน่วยรับงบประมาณ ของ 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับการจัดสรร วงเงินรวม 26,525,184,700 บาท.