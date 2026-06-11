"เชน" คืนถิ่นสวนกุหลาบฯปลุกรับมือยุค AI ลั่นไปข้างหน้าโดยไม่เหยียบใคร ชูเครือข่ายเพื่อนฝ่าวิกฤต

“ยศชนัน” คืนถิ่นสวนกุหลาบฯ ปลุกน้องๆรับมือยุค AI ย้ำความรู้คือต้นทุนชีวิต ยึดสปิริต “จะทำอะไรเราไปข้างหน้า ขึ้นไปได้ แต่จะไม่เหยียบใครลง” รับการต้อนรับอบอุ่นศิษย์เก่า-ปัจจุบัน เผยเบื้องหลังฝ่าทุกวิกฤตได้เพราะพลังเครือข่ายเพื่อน ดันห้องเรียนเปลี่ยนสู่การปฏิบัติจริง พร้อมลุยงานหนักให้คุ้มค่าภาษี
วันนี้ (11 มิ.ย.) ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 116 (OSK 116) เดินทางมารับการต้อนรับและแสดงความยินดี จากผู้บริหารและผู้แทนองค์กรหลักโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และศิษย์เก่า เมื่อเดินทางมาถึง ศ.ดร.ยศชนัน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และได้เดินผ่านตึกยาว เพื่อไปพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่น 150 ห้องเรียนหุ่นยนต์ 108 เพื่อพบปะและพูดคุย ซึ่งระหว่างทางที่เดิน มีนักเรียนสวนกุหลาบและศิษย์ขอเซลฟี่และทักทายตลอดทาง รวมถึงมีนักเรียน และศิษย์เก่า นำหนังสือของ ศ.ดร.ยศชนัน รวมถึงสมุดเรียนมาให้เซ็นที่หน้าปกอย่างเป็นกันเอง
ระหว่างพบปะพูดคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศ.ดร.ยศชนัน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับน้องๆ ว่า การเรียนโรโบติกส์ (Robotics) ในปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาท การจะเข้าใจศาสตร์เหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้งนั้นต้องอาศัย การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติ หากเมื่อใดที่การเรียนยังให้ความรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติและต้องพึ่งพาการท่องจำ นั่นสะท้อนว่าเราอาจจะยังเข้าใจเนื้อหานั้นไม่เต็มที่นัก พร้อมกันนี้ ท่านยังได้เน้นย้ำถึง ความสำคัญของวิชาพื้นฐาน ว่าแม้บางครั้งอาจดูไม่น่าสนุก แต่มันจะเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถหยิบยกองค์ความรู้เดิมมาประยุกต์และส่งมอบศาสตร์ใหม่ๆ ได้เสมอเมื่อโลกเปลี่ยนไป นอกจากนี้ ความสำเร็จในยุคปัจจุบันยังต้องอาศัยการบูรณาการจากหลากหลายสาขา เช่นเดียวกับการสร้างรถยนต์หนึ่งคันที่ไม่ได้ใช้เพียงแค่วิศวกร แต่ต้องอาศัยทั้งนักออกแบบ นักการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ดังนั้น หากตั้งใจจะเชี่ยวชาญในด้านใดแล้ว ก็ต้อง “รู้ให้จริง เหมือนหนามกุหลาบที่ต้องแหลมคมตลอดเวลา”
นอกเหนือจากมิติทางวิชาการแล้ว สิ่งที่มีค่าที่สุดในการเข้ามาเรียนที่นี่คือ "มิตรภาพ" ของชาวสวนกุหลาบฯ ที่จะเป็นเครือข่ายเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตลอดชีวิต ไม่ว่าต่างคนจะแยกย้ายไปเติบโตในสายอาชีพใดก็ตาม นอกจากนี้ ท่านยังได้ฝากหลักคิดในการใช้ชีวิตว่า หากเราปรารถนาสิ่งใด เราต้องรู้จักที่จะเป็นผู้ให้ก่อนเสมอ พร้อมทั้งได้ส่งต่อความหวังและความมุ่งมั่นไปยังน้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ว่า "ถ้าวันนี้เราไม่มีต้นทุนที่บ้าน ไม่มีต้นทุนทางสังคม สิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตคือ ความรู้... ขอให้น้องเป็นความหวังของพี่ๆ พี่ก็จะตั้งใจทำงานเพื่อให้น้องสามารถอยู่ในประเทศนี้ได้อย่างมีความสุขและเต็มภาคภูมิ" โดยกิจกรรมจบลงด้วยความอบอุ่น เมื่อตัวแทนนักเรียนได้นำของที่ระลึกซึ่งเป็นผลงานจากห้องแล็บมามอบให้เพื่อแทนคำขอบคุณ
จากนั้น ศ.ดร.ยศชนัน เข้าเยี่ยมชมห้องกุหลาบเพชร จากนั้นเดินทางเข้าสู่หอประชุม อาคาร 123 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อร่วมพบปะกับผู้บริหารโรงเรียน โดยนายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ จากนั้น คณะผู้บริหารและองค์กรหลัก มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและพบกับคณะองค์กรหลักของโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ผู้แทนมูลนิธิสวนกุหลาบฯ ผู้แทนชมรมครูเก่าสวนกุหลาบฯ ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 116 ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทำกิจกรรม “บูมสวนกุหลาบ” ต้อนรับ ศ.ดร.ยศชนัน ในบรรยายกาศที่เป็นกันเองและคึกคัก
จากนั้น ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวขอบคุณ โดยระบุตอนหนึ่งว่า ตนมีความผูกพันและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการหล่อหลอมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ศ.ดร.ยศชนัน ได้รำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งสอบเข้าโรงเรียน และความประทับใจที่มีต่อ "ห้องกุหลาบเพชร" ซึ่งเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก และเปรียบเสมือนแหล่งบ่มเพาะความรู้ที่ทำให้ต้องขวนขวายไปค้นคว้าเพิ่มเติมถึงหอสมุดแห่งชาติ นอกจากนี้ นิสัยส่วนตัวที่เป็นคนมุทะลุ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ จนบางครั้งครอบครัวยังสงสัย ซึ่งก็ได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คือ DNA ของชาวสวนกุหลาบฯ ที่ติดตัวมาโดยธรรมชาติ
ศ.ดร.ยศชนัน ยังกล่าวเพิ่ม ถึงเบื้องหลังการก้าวผ่านอุปสรรคในชีวิตการทำงานว่า พลังสำคัญที่ทำให้กล้าเผชิญหน้ากับงานยากหรือปัญหาต่างๆ มาจากเครือข่ายความเป็น "สวนกุหลาบฯ" ที่มีทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง และครูอาจารย์คอยสนับสนุน มิตรภาพของที่นี่คือการเรียนรู้ที่จะมีเพื่อนคอยอยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิต "หลายครั้งเนี่ยผมมีปัญหา โอ้โห ไม่มีแรงที่จะไปตรงไหนแล้ว เค้าก็จะโทรมาเรียก 'มามั้ยเพื่อนนัดกัน' ซึ่งจะมีอย่างนี้ทุกวัน เข้ามาในไลน์กลุ่ม เค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเศร้าไม่เศร้านะครับ แต่เค้าก็จะเรียกอย่างนี้มาทุกรุ่น"
ศ.ดร.ยศชนัน อธิบายเพิ่มเติมว่า ความกล้าที่จะรับงานใหญ่และมั่นใจว่าจะทำสำเร็จ ล้วนมาจากการมีเครือข่ายคอยซัพพอร์ต งานบางเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในตอนแรก เช่น หากต้องการสร้างเครื่อง MRI สักเครื่องในเวลาจำกัด เพียงแค่สอบถามไปยังสมาคมศิษย์เก่า ก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทุกคนจะช่วยกันแนะนำรุ่นพี่หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาช่วยกันทำงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการความสามารถจากคนเก่งหลากหลายสาขาอย่างแท้จริง
ในส่วนของมิตรภาพ ศ.ดร.ยศชนัน เล่าว่าในยามที่ทำผิดพลาด เพื่อนก็พร้อมที่จะตักเตือนอย่างตรงไปตรงมา "พอผมพูดผิด ก็ไลน์มาด่าเหมือนกัน มีเยอะนะครับ (หัวเราะ) ผมก็บอกโอเค งั้นเดี๋ยวรายการต่อไปผมพูดใหม่... คนเราผิดไม่เป็นไรครับ ให้รู้ตัวว่าผิด แล้วปรับปรุงได้เสมอ นี่คือความเป็นมนุษย์ และโอกาสให้กันได้เสมอ"
พร้อมกันนี้ ศ.ดร.ยศชนัน ยังได้อธิบายถึงแก่นแท้ของคำว่า "สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ" ที่เพิ่งจะเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำมายึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องลงสนามแข่งขันทางการเมือง ซึ่งต้องอาศัยการต่อสู้ด้วยความสามารถและการแข่งขันอย่างตรงไปตรงมา "เราจะทำอะไรเราไปข้างหน้า เราขึ้นไปได้แต่เราจะไม่เหยียบใครลง อาจจะไม่ได้ดีกับเรา 100% ถ้าทำแบบนี้ เราอาจจะต้องวิ่งมากขึ้น แต่ผมว่าไม่เป็นไร"
ในช่วงท้าย ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวถึงวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนห้องเรียนจากกรอบสี่เหลี่ยมเดิมๆ ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน พร้อมฝากข้อคิดว่า ความสำเร็จของคนเราไม่ได้เกิดจากตัวเราเพียงคนเดียว แต่มาจากโอกาสและการสนับสนุนจากคนรอบข้าง หลายคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการเรียนหรือมีเกรดเฉลี่ยไม่ดี ก็สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้ ศ.ดร.ยศชนัน ทิ้งท้ายด้วยการให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ให้คุ้มค่ากับภาษีที่ประชาชนมอบให้ เพื่อสร้างความมั่นคงและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกับทุกคน