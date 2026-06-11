นายกฯร่วมยินดีวันชาติรัสเซีย ย้ำรากฐานมิตรภาพยาวนาน ต่อยอดความร่วมมือในวาระ 130 ปีสัมพันธ์

"อนุทิน" ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติรัสเซีย เน้นย้ำรากฐานมิตรภาพอันยาวนาน พร้อมต่อยอดความร่วมมือในวาระ 130 ปีสัมพันธ์ไทย–รัสเซีย
วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569) เวลา 18.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย ตามคำเชิญของนายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมงานกว่า 700 คน
โดยเมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดงาน นายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับจากเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ก่อนร่วมมอบแจกันดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย
จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงาน โดยวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติไทย ตามด้วยเพลงชาติสหพันธรัฐรัสเซีย ก่อนที่เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยจะกล่าวเปิดงาน
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย โดยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ พร้อมชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและรัสเซียที่ดำเนินมาอย่างยาวนานมากกว่า 1 ศตวรรษ โดยมีรากฐานสำคัญตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2440 ตามคำเชิญของสมเด็จพระจักรพรรดินิโคลัส ที่ 2 แห่งรัสเซีย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
ความสัมพันธ์ไทย–รัสเซียยังคงพัฒนาและขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกัน พร้อมแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย–รัสเซีย (Joint Commission on Bilateral Cooperation) ภายในปีนี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกัน
นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความร่วมมือในระดับพหุภาคี โดยระบุว่า ในสัปดาห์หน้า จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน–รัสเซีย ณ เมืองคาซาน ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
ในโอกาสที่ปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ 130 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–รัสเซีย ซึ่งทั้งสองประเทศเตรียมจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว นายกรัฐมนตรียืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการสานต่อความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ก่อนกล่าวแสดงความยินดีอีกครั้งเนื่องในวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย และอวยพรให้ประเทศและประชาชนรัสเซียมีความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกสืบไป
หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย และร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมงาน ก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะผู้แทนจากคณะทูตานุทูต ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย ก่อนเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ