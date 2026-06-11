"การดี" จี้รัฐทบทวนงบ 1.6 พันล. TH-AI Passport ชี้ยังไม่จ่ายงวดแรก ทางออกใช้ภาษีให้คุ้มค่า

รองหัวหน้าปชป. จี้รัฐทบทวนงบ 1.6 พันล้าน โครงการ TH-AI Passport ชี้ยังไม่จ่ายงวดแรก เสนอทางออกใช้ภาษีให้คุ้มค่า.
วันนี้ (11มิ.ย.) ดร.การดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในหัวข้อ "#ส่องรัฐ" เพื่อตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport มูลค่ากว่า 1,621 ล้านบาท ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมและวงการเทคโนโลยีถึงประเด็นความคุ้มค่าและความโปร่งใส.จากผลพวงของเวที TH-AI Passport Forum ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ดร.การดี ได้เน้นย้ำจุดยืนที่ชัดเจนว่า ตนสนับสนุนอย่างยิ่งที่จะให้คนไทยได้เข้าถึงและมีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญแห่งอนาคตในการแข่งขันระดับโลก แต่การลงทุนด้วยเงินภาษีมหาศาลของประชาชนนั้น จำเป็นต้องมีตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจน โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ มากกว่าการเป็นเพียงแค่การแจกสิทธิการใช้งาน (License).
ทั้งนี้ ดร.การดี ได้หยิบยกคำชี้แจงของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่ระบุว่า "งานงวดแรกยังไม่มีการจ่ายเงิน" มาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ โดยยืนยันตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา 97 ว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีโอกาสและกรอบเวลาในการทบทวนหรือแก้ไขสัญญาได้ พร้อมกันนี้ได้นำเสนอ "ทางเลือก" เพื่อเป็นทางออกของโครงการดังกล่าวผ่านคลิปวิดีโอในช่องทางของตนเอง."เทคโนโลยีเป็นเรื่องของการสร้างอนาคต แต่ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสต้องทำให้เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้" ดร.การดี กล่าวทิ้งท้าย พร้อมยืนยันว่าตนและทีมงานพรรคประชาธิปัตย์จะคอยติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของคนไทยทุกคน