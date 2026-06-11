“ไชยชนก-เจเศรษฐ์” รุดให้กำลังใจผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนวัดบวรฯ ซึ้งได้กำลังใจกลับ-เร่งเยียวยา

“ไชยชนก-เจเศรษฐ์” รุดให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ 55 หลังคาเรือน ชุมชนวัดบวรนิวาส กำชับเร่งเยียวยา ซึ้งชาวบ้านให้กำลังใจกลับ รมต. ทำงานเพื่อประชาชน ย่อมมีอุปสรรค
วันนี้ (11 มิ.ย.) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ชุมชนวัดบวรนิวาส เขตปทุมวัน กทม. ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว โรงเรียนวัดสระบัว พร้อมให้กำลังใจมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
จากนั้นเดินตรวจสถานที่เกิดเหตุบริเวณชุมชนวัดบวรนิวาส พบปะและให้กำลังใจชาวบ้านในบริเวณ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างด่วนที่สุด รวมถึงการเยียวยา ขณะผู้ประสบภัย กลับได้ให้กำลังใจ รมต. กลับมา ว่า การทำงานเพื่อประชาชน ย่อมมีอุปสรรค ระหว่างลงพื้นที่อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม สำหรับบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย ทั้งหลัง จำนวน 40 หลังคาเรือน เสียหายบางส่วน 15 หลังคาเรือน รวม 55 หลังคาเรือน มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 68 ครอบครัว รวม 228 ราย