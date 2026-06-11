“รอมฎอน” ชี้ 6 เดือนสถานการณ์ใต้น่าห่วง หลังเหตุยิง “กมลศักดิ์” กระทบความเชื่อมั่นปชช.

สส.พรรคส้ม ชี้รัฐบาลเริ่มขยับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ จับตา 6 เดือนสถานการณ์น่าห่วง หลังเหตุยิง “กมลศักดิ์” สั่นความเชื่อมั่นประชาชน
วันนี้ (11มิ.ย.) นายรอมฎอน ปันจอร์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน แถลงความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุ กมธ. ว่า ได้ประชุมมาแล้ว 2 ครั้ง ภายใต้กรอบเวลาศึกษา 45 วัน เพื่อจัดทำข้อเสนอส่งต่อไปยังฝ่ายบริหาร รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายรอมฎอน กล่าวว่า คณะอนุ กมธ.จะนำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากคณะ กมธ.วิสามัญศึกษาการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาชุดที่ผ่านมา มาประกอบการพิจารณา โดยเห็นว่าขณะนี้รัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้นในการผลักดันกระบวนการสันติภาพ หลังแต่งตั้งนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี และเริ่มเดินสายหารือกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมถึงพบปะตัวแทนขบวนการ BRN ที่ประเทศมาเลเซีย
ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรยังคงทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยจะนำข้อเสนอของคณะ กมธ.วิสามัญที่ใช้เวลาศึกษานานกว่า 650 วันในสภาชุดก่อน ซึ่งไม่สามารถนำเสนอรายงานเข้าสู่สภาได้เนื่องจากมีการยุบสภา มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ก่อนจัดทำเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุ กมธ.ชุดนี้
นายรอมฎอน ระบุว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีสถานการณ์หลายประเด็นที่น่ากังวล โดยเฉพาะเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.พรรคประชาชาติ ซึ่งสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อภาครัฐและกระบวนการสันติภาพ จึงถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุ กมธ. เพื่อจัดทำข้อเสนอส่งต่อไปยังคณะ กมธ.การกฎหมายฯ และหากได้รับความเห็นชอบ จะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการ
พร้อมกันนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการเสนอญัตติจัดตั้งคณะ กมธ.วิสามัญศึกษาการสร้างสันติภาพชายแดนใต้อีกชุดหนึ่ง โดยมีผู้เสนอจาก 3 พรรคการเมือง ได้แก่ นายรอมฎอน ปันจอร์, นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธาน กมธ.วิสามัญชุดที่ผ่านมา และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.พรรคประชาชาติ เพื่อให้สภามีบทบาทในการตรวจสอบ ถ่วงดุล และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ นายรอมฎอน ยังกล่าวถึงประเด็นปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ว่า ในการประชุมคณะ กมธ.การทหาร ที่เชิญผู้แทนเหล่าทัพเข้าชี้แจง ได้รับการยืนยันจากฝ่ายทหารว่า ไม่มีการดำเนินปฏิบัติการข่าวสารเชิงลบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเท็จจริงหลายประการที่ถูกตั้งข้อสังเกต ทั้งจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นักการเมือง และสื่อมวลชน โดยเฉพาะกรณีของ น.ส.ฐปนีย์ เอียดศรีไชย ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในการประชุม
นายรอมฎอน กล่าวว่า ในวันเดียวกันยังมีความคืบหน้าสำคัญในฝั่งตุลาการ เมื่อศาลแพ่งมีคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ในคดีที่นักสิทธิมนุษยชนฟ้องหน่วยงานความมั่นคง กรณีเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เมื่อหลายปีก่อน โดยศาลมีคำสั่งให้ กอ.รมน. ลบข้อความดังกล่าว พร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ อังคณา นีละไพจิตร และนักสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้อีก 1 ราย
“ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือ ในการประชุม กมธ. ฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าไม่มีการทำ IO เชิงลบกับประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน ศาลแพ่งกลับมีคำพิพากษาให้ กอ.รมน. ลบข้อมูลและชดใช้ค่าเสียหายจากการเผยแพร่ข้อความดังกล่าว จึงอยากให้สื่อมวลชนและสังคมติดตามตรวจสอบประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด” นายรอมฎอน กล่าว