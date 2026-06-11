“รอมฎอน” รับเรื่องร้องเรียนเด็กไทยติดคุกเขมร เร่งประสาน 2 กมธ.หาทางช่วยเหลือกลับประเทศ

สส.พรรคส้ม รับเรื่องร้องเรียนเด็กไทยติดคุกกัมพูชา เร่งประสาน 2 กมธ.หาทางช่วยเหลือกลับประเทศ ชี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของคนไทย
วันนี้ (11มิ.ย.) นายรอมฎอน ปันจอร์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน รับหนังสือร้องเรียนจากนางชนาภา ศรีม่วง เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเด็กไทยจำนวนหนึ่งถูกควบคุมตัวและดำเนินคดีอยู่ในประเทศกัมพูชา หลังถูกหลอกลวงให้เดินทางไปทำงาน ก่อนตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ
นางชนาภา เปิดเผยว่า เด็กที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำกัมพูชามีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ผู้ปกครองต้องส่งเงินช่วยเหลือเป็นประจำเดือนละมากกว่า 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าพัดลม ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายจำเป็นภายในเรือนจำ โดยที่ผ่านมาได้ยื่นขอความช่วยเหลือไปยังหลายหน่วยงาน แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้คณะ กมธ.การกฎหมายฯ และคณะ กมธ.การทหาร เข้ามาช่วยติดตามและหาแนวทางนำเด็กกลับประเทศไทย
ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนระบุว่า เด็กจำนวนมากถูกหลอกว่าจะพาไปทำงาน แต่กลับถูกลักลอบนำตัวข้ามแดนไปยังกัมพูชา ก่อนถูกบังคับให้ทำงานให้กับขบวนการสแกมเมอร์ เมื่อทางการกัมพูชาเข้ากวาดล้างกลับถูกจับกุมโดยไม่มีการคัดแยกเหยื่อหรือสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน บางรายถูกบังคับให้ใช้บัญชีธนาคารและสแกนใบหน้าเพื่อโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ส่งผลให้เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว บัญชีธนาคารถูกอายัดและได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต
นางชนาภา ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันยังคงมีคนไทย โดยเฉพาะเยาวชน ถูกหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ก่อนถูกส่งต่อไปยังเครือข่ายอาชญากรรมในกัมพูชา บางรายถูกทำร้ายร่างกายหรือใช้อาวุธข่มขู่ เพื่อบังคับให้เข้าสู่กระบวนการที่นำไปสู่การถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชา
ด้านนายรอมฎอน กล่าวว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของคนไทย โดยคณะ กมธ.การกฎหมายฯ จะหารือร่วมกับคณะ กมธ.การทหาร เพื่อติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
“หากบุคคลเหล่านี้ไม่ได้กระทำความผิดตามกฎหมาย ทุกคนย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะพลเมืองไทย และหน่วยงานของรัฐต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม” นายรอมฎอน กล่าว.