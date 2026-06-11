กมธ.ฟอกเงิน เชิญ 8 หน่วยงานแจงปมวีบูลล์ บริษัทอ้างบุคลากรบกพร่องแต่ไร้เยียวยา ฉุนนก.ล.ต.ไม่มีมาตรการ

กมธ.ฟอกเงิน เชิญ 8 หน่วยงาน แจงปม บ.วีบูลล์ ถูกคดีฟอกเงิน “พิทักษ์เดช” เผย วีบูลล์ รับเป็นความบกพร่องของบุคลากร แต่ไร้แนวทางเยียวยาเหยื่อ ฉุน “ก.ล.ต.” ไร้มาตรการจัดการ ชี้ตลาดทุนไทยมีช่องโหว่ เปิดทางคนทำผิดกฎหมาย
วันนี้ (11มิ.ย.) ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาฯที่มีนายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานกมธ. ได้พิจารณาศึกษาและตรวจสอบมาตรการป้องกันการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์เป็นช่องทางเปิดบัญชีม้าและฟอกเงิน โดยเชิญผู้แทนจาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กองบัญชาการตำวจสอบสวนกลาง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และบริษัทหลักทรัพย์วีบูลล์ (ประเทศไทย) เข้าร่วม
ทั้งนี้นายพิทักษ์เดชกล่าวก่อนการประชุมว่า กรณีที่ตรวจสอบเพราะเมื่อเดือนมี.ค. ตำรวจสอบสวนกลางได้ปฏิบัติการจับกุมดำเนินคดีกลุ่มผู้ต้องหาบัญชีม้าและฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทหลักทรัพย์ วีบลูล์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเชิญ 8 หน่วยงานให้ข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันการฟอกเงินของเครือข่ายสแกมเมอร์ และมุ่งเป้าไปที่การเชื่อมโยงถึงตัวการที่แท้จริง นอกจากนั้นจะได้สอบถามถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ก.ล.ต. และตำรวจสอบสวนกลางว่ามีความคืบหน้าต่อการดำเนินการต่อคดีดังกล่าวอย่างไร
นายพิทักษ์เดช กล่าวต่อว่าที่สำคัญจะสอบถาม ก.ล.ต.ว่ามีมาตรการดำเนินการอย่างไร เพราะมีประเด็นที่พบว่าผู้ที่ถูกหลอกลวงโอนเงินไปเข้าบัญชี นาย ก. แล้วนาย ก.โอนตรงไปยังบริษัทหลักทรัพย์หรือไม่ แล้วกรณีเงินที่โอนจากบัญชีม้าไปยังบริษัทตลาดหลักทรัพย์นั้นได้ดำเนินการอย่างไร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมดังกล่าว หน่วยงานที่ถูกเชิญให้ข้อมูลได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียด 7 หน่วยงานยกเว้น ดีเอสไอ เนื่องจากคดีดังกล่าวดีเอสไอยยังไม่เคยได้รับเรื่องไว้ดำเนินการ
และภายหลังการประชุมนายพิทักษ์เดช ให้สัมภาษณ์ว่ากรณีดังกล่าวพบว่ามีความเสียหายเกือบ 59 ล้านบาท และมีผู้เสียหาย 393 ราย ซึ่งในการตั้งคำถามกับตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัดนั้น ยอมรับว่าเป็นความบกพร่องจากบุคลากรของบริษัทจริง ซึ่งกมธ.ได้บันทึกคำพูดไว้ในบันทึกการประชุมแล้ว แต่เมื่อตนและกมธ.หลายคนซักถามถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหาย รวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้น ตัวแทนของบริษัทวีบูลล์ ปฏิเสธที่จะดำเนินการใดๆ ขณะที่การดำเนินการของ ก.ล.ต. ฐานะหน่วยงานที่ต้องกำกับบริษัทหลักทรัพย์ในตลาด ไม่พบว่าได้ดำเนินการลงโทษหรือปฏิบัติการใดๆ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
“กมธ.จึงทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะ ก.ล.ต. ที่ต้องมีหน้าที่กำกับดูและมีหน้าที่สำคัญที่ต้องรับผิดชอบกับกรณีที่เกิดความเสียหาย จึงขอให้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะดำเนินการอย่างไรกับบริษัทวีบูลล์ นอกจากนั้นแล้วยังได้ทำหนังสือถึง สภ.เมืองปทุมธานี เพื่อขอรายละเอียดและคำชี้แจงต่อการดำเนินการในคดีที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ รวมถึงการดำเนินคดีไปยังคนในแถวหนึ่ง แถวสองของคดีนี้อย่างไรบ้าง และเมื่อได้รายละเอียดทั้งหมดแล้ว กมธ.จะเชิญบริษัทวีบูลล์เข้าชี้แจงต่อกมธ.อีกครั้ง” นายพิทักษ์เดช กล่าว
นายพิทักษ์เดช กล่าวต่อว่าในประเด็นที่เกิดขึ้นถือเป็นความเสียหายกับประชาชน แต่ ก.ล.ต.กลับไม่มีมาตรการเชิงรุกที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งความเสียหายกับผู้ลงทุน ดังนั้นกมธ.จึงฝากไปยัง ก.ล.ต. รวมถึงสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ดำเนินการเข้มงวดต่อการปฏิบัติงาน และกำกับเชิงนโยบายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นอีก ทั้งนี้ต้องมีวิธีการอุดช่องโหว่ของตลาดทุนที่ไม่ให้กลุ่มบุคคลหรือ โบรกเกอร์ใช้แพลตฟอร์มไปดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายในลักษณะบัญชีม้าหรือการฟอกเงิน