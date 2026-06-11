“ศุภมาส” ตรวจ “สวนน้ำ-สวนสนุก” หวั่นอันตราย ยกระดับความปลอดภัย 3 มิติเชิงรุก ฟันเอาเปรียบผู้บริโภค

รมต.สำนักนายกฯ ลุยตรวจ “สวนน้ำ – สวนสนุก” หวั่นอันตรายผู้ใช้บริการ ยกระดับความปลอดภัย 3 มิติเชิงรุก สั่งฟันผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค
วันนี้ (11 มิถุนายน 2569) เวลา 10.00 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำคณะลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่นและสวนน้ำ ณ สยามอะเมซิ่ง พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. พร้อมด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง บก.ปคบ. และสำนักอนามัย สำนักงานเขตคันนายาว ร่วมลงพื้นที่
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นางสาวศุภมาส กล่าวว่า สวนสนุกและสวนน้ำเป็นสถานที่ที่มีเด็กและเยาวชนใช้บริการจำนวนมาก ผู้ประกอบการจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจสอบอาคารประจำปี ครอบคลุมโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย และทางหนีไฟ รวมถึงการตรวจสอบเครื่องเล่นโดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตทุกปี พร้อมยื่นผลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ขณะที่สวนน้ำต้องควบคุมคุณภาพน้ำ ระบบกรองน้ำ และระบบบำบัดน้ำให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายสาธารณสุข
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“ความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ต้องมาก่อนผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ หากพบการละเลยมาตรฐานจนเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้บริการ ดิฉันสั่งดำเนินการตามกฎหมายทันที” นางสาวศุภมาส กล่าว
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นางสาวศุภมาส กล่าวว่า จากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ของ สคบ. ในช่วงเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสวนน้ำและสวนสนุกจำนวน 141 เรื่อง ยุติแล้ว 121 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 20 เรื่อง ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของเครื่องเล่น ค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม การโฆษณาเกินจริง และคุณภาพน้ำ จึงสั่งการให้ สคบ. ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุก 3 มิติ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายอย่างรวดเร็ว และการป้องกันก่อนเกิดเหตุ
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โดย สคบ. จะเพิ่มการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายฉลากกับอุปกรณ์เและเครื่องเล่นสนามที่มีการจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ส่วนผู้ให้บริการเครื่องเล่นจะต้องมีการแจ้งคำเตือนต่างๆที่จำเป็นต่อผู้บริโภค เช่น อายุผู้เล่น ส่วนสูง และข้อจำกัดด้านสุขภาพอย่างชัดเจน กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเครื่องเล่นและเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางน้ำประจำสวนน้ำตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ พร้อมสั่งระงับการให้บริการทันทีหากพบอุปกรณ์หรือเครื่องเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค
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นอกจากนี้ ยังเฝ้าระวังพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น การห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้า การเปิดเครื่องเล่นไม่ครบแต่เก็บค่าบริการเต็มจำนวน การโฆษณาเกินจริง การซ่อนเงื่อนไขในบัตรโปรโมชั่นออนไลน์ หรือการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยกำชับให้ผู้ประกอบการแสดงค่าบริการ ค่าเช่าอุปกรณ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างชัดเจนก่อนจำหน่ายบัตร
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ทั้งนี้ การติดป้ายหรือกำหนดเงื่อนไขว่า “ไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุทุกกรณี” ถือเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หากความเสียหายเกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการ ผู้บริโภคยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้
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“รัฐบาลจะไม่ละเลยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการย้ำชัดว่าผู้ประกอบการทุกแห่งต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างจริงจัง” นางสาวศุภมาสกล่าว
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ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการ หรือพบเครื่องเล่นที่อาจไม่ปลอดภัย สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด