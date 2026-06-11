ชาวระยองร้องศาลปกครอง กนอ.ปล่อยนายทุนตั้งนิคมอุตฯยึดคลองและถนนสาธารณะ "พี่ศรี" เตรียมฟ้องเพิกถอนนิคมหลายแห่ง

ชาวระยองแห่ฟ้อง กนอ.ปล่อยนายทุนชื่อดังตั้งนิคมอุตฯยึดคลองและถนนสาธารณะ วอนศาลสั่งเพิกถอน "ศรีสุวรรณ" เผยเตรียมจ่อฟ้องเพื่อถอนนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่ง
วันนี้( 11 มิ.ย.) ที่ศาลปกครองระยอง นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมกับชาวบ้านในตำบลมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ยื่นฟ้องการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา EIA, นายอำเภอนิคมพัฒนา และนายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา ฐานใช้อำนาจโดยมิชอบ และละเลยต่อหน้าที่ กรณีปล่อยปละให้ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ทำการบุกรุก ยึดถือ และครอบครอง “คลองมาบใหญ่” ซึ่งไหลพาดผ่านนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งที่ คลองดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งยังปล่อยให้มีการยึดถนนสาธารณะที่ชาวบ้านใช้สัญจรมาอย่างยาวนาน เอาไปขายให้กับบริษัทเอกชนเพื่อนำไปก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ของนิคมจนหมดสิ้น โดยขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การใช้อำนาจของ กนอ. ดังกล่าว ไม่เคยเห็นชาวบ้านอยู่ในสายตา มุ่งเน้นแต่จะหาประโยชน์จากการเอาสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปขายให้นายทุนอุตสาหกรรมเป็นหลัก ชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคลองมาบใหญ่ในการหากุ้ง หอย ปู ปลา สัตว์น้ำมาหล่อเลี้ยงครอบครัวได้ ซึ่งชาวบ้านพยายามคัดค้านและร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ก็เพิกเฉยกันหมด จึงรวมตัวกันมอบอำนาจให้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันนี้
"ยังมีนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม อีกหลายพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องเรียนมาว่า มีการยึดถนน ยึดลำราง ยึดที่ดินสาธารณะไปเป็นสมบัติส่วนตนของโรงงานหรือของนิคมฯ ซึ่งสมาคมฯจะร่วมกับชาวบ้านไล่ฟ้องเอากลับคืนมาให้สาธารณะให้หมด "