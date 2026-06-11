"ดร.กัลยา" อัดดีอีเดินหน้า TH-AI Passport รับฟังความเห็นแค่สร้างภาพ จี้หยุดใช้งบไม่เกิดประโยชน์ เปิดทางคนไทยพัฒนาทักษะ AI อย่างแท้จริง

“คุณหญิงกัลยา” อัดดีอีเดินหน้าโครงการTH -AI Passportทั้งที่ถูกรุมวิจารณ์เรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส ชี้เปิดรับฟังความเห็นเป็นเพียงสร้างภาพ หลังอ้างลงนามสัญญาแล้วแก้ TOR ไม่ได้ จี้ทบทวนโครงการ หยุดใช้งบโดยไม่เกิดประโยชน์ เปิดทางให้คนไทยเข้าถึงการพัฒนาทักษะ AI อย่างแท้จริง
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานพรรคไทยก้าวใหม่ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาท ซึ่งมีเป้าหมายแจกสิทธิ์การใช้งาน AI ระดับพรีเมียมให้คนไทยฟรี 5 ล้านคน โดยระบุว่ารัฐบาลขาดความจริงใจในการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและผู้เชี่ยวชาญ
คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถูกผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จำนวนมากออกมาตั้งข้อสังเกต ทั้งในประเด็นประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความชัดเจนของเป้าหมายโครงการ ซึ่งตามหลักการแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีควรรับฟังข้อเสนอแนะและสั่งทบทวนโครงการ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นความพยายามเดินหน้าโครงการต่อไป
“การพัฒนาทักษะ AI ให้คนไทยเป็นเรื่องที่ดี แต่โครงการที่มีข้อทักท้วงมากขนาดนี้ รัฐมนตรีควรสั่งระงับและทบทวนใหม่ ไม่ใช่พยายามสร้างภาพลักษณ์เพื่อฟอกขาวโครงการ” คุณหญิงกัลยา กล่าว
ประธานพรรคไทยก้าวใหม่ยังวิจารณ์การดำเนินงานของกระทรวงดีอีว่าเป็นการสร้างการยอมรับแบบ “ผักชีโรยหน้า” ผ่านการทำโพลสำรวจความคิดเห็นและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ทั้งที่ในทางปฏิบัติไม่สามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับแก้โครงการได้
เธอระบุว่า ปลัดกระทรวงดีอีได้ยอมรับเองว่า โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานได้อีก นั่นหมายความว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่เกิดขึ้นเป็นเพียงกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ เนื่องจากความคิดเห็นของประชาชนและผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถนำไปสู่การปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโครงการได้
คุณหญิงกัลยา กล่าวทิ้งท้ายว่า การดันทุรังเดินหน้าโครงการที่ยังมีข้อกังขาจำนวนมาก ไม่เพียงไม่ช่วยยกระดับศักยภาพด้าน AI ของประเทศ แต่ยังอาจเป็นการปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาทักษะ AI ของคนไทยอย่างแท้จริง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนโครงการดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้การใช้งบประมาณภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศในระยะยาว