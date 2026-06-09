นายกฯ ลั่นไทยไม่เคยรุกล้ำอธิปไตย ขู่คิดให้ดีถ้าจะใช้กำลัง ถามไม่เชกแฮนด์ "ฮุน มาเนต" ให้เชกอะไร

“อนุทิน” ลั่น ไทยไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยใคร ไม่ได้ขู่ เตือนคิดให้ดีหากจะใช้กำลังกับไทย หลังสื่อเขมร ตีข่าว “ฮุนเซน” พร้อมทวงคืนแผ่นดิน ก่อนโต้ภาพเชกแฮนด์ “ฮุน มาเนต” ถามกลับไม่ให้เชกแฮนด์ แล้วจะให้เชกอะไร ยันไม่มีคุยการเมือง-ทวิภาคี
วันนี้ (9มิ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สื่อกัมพูชานำเสนอภาพเชกแฮนด์กับนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระหว่างเยือนเวียดนาม โดยทันทีที่สื่อถามถาม นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ไม่ให้เชกแฮนด์แล้วจะให้เช็กอะไร พร้อมชี้แจงว่าก่อนการประชุมระดับผู้นำ จะมีห้องรับรอง ก่อนจะเดินขึ้นเวที ไม่ว่าใครจะเดินเข้ามา เราก็ต้องจับมือทักทาย ไม่ว่าจะมีกรณีใดใดอยู่กับเขา เราก็ต้องให้เกียรติในฐานะความเป็นผู้นำ ของแต่ละประเทศ เราไม่ได้มีปัญหาอะไร ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ เราไม่ได้มีการพูดคุยกันในระดับทวิภาคี และไม่ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นการเมืองใดใด ส่วนตัวเชื่อว่า ทั้งสองประเทศสามารถรู้สึก ได้ว่าเวลานี้ ยังไม่ใช่เวลาที่ที่จะต้องพูดคุยกัน เพราะยังมีประเด็นต่างๆ ที่แต่ละประเทศจะต้องไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อน ก่อนจะนำเรื่องมาสู่โต๊ะประชุม เพื่อเจรจา
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึง กรณีสื่อเขมร รายงาน ฮุนเซน ออกมา ทวงคืนแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือด้วยการใช้กำลัง นายอนุทินระบุว่า ตนขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยไปรุกราน และไม่เคยไปรุกล้ำอธิปไตย ของประเทศอื่นๆ ประเทศไทยยืนอยู่อยู่บนจุดยืนที่ว่า อธิปไตยของเรา เราไม่ยอมให้ใครเข้ามา ก้าวล่วง ลุกล้ำ และสิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการเพื่อปกป้องป้องกัน เป็นสิ่งที่ชัดเจนมาก เพื่อปกป้องอธิปไตยของเรา เชื่อว่า ต้องคิดดี ๆ ถ้าจะมารุกล้ำหรือใช้กำลังกับประเทศไทย ต้องคิดดี ๆ
ผู้สื่อข่าว จึง ถามว่าพูดไม่ใช่ขู่ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวติดตลก “ไม่กล้าหรอกครับ”