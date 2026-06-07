รัฐบาลผนึก 3 กระทรวง ยกระดับทุนมนุษย์ไทยทุกช่วงวัย “พลพีร์” ขับเคลื่อนนโยบายถึงชุมชน

รองโฆษกรัฐบาล เผย ผนึก 3 กระทรวง ยกระดับทุนมนุษย์ไทยทุกช่วงวัย “พลพีร์” ขับเคลื่อนนโยบายถึงชุมชน เดินหน้าไทยช่วยไทย–ลดค่าครองชีพ–สร้างโอกาสอย่างทั่วถึง
วันนี้ (7 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ โดยมุ่งบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นการใช้กลไกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นกำลังสำคัญในการนำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างทั่วถึง
นายพลพีร์ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อน “โครงการไทยช่วยไทย” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมุ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและยืนยันตัวตนได้อย่างครอบคลุม ผ่านการบูรณาการร่วมกับธนาคารกรุงไทย นำรถโมบายเคลื่อนที่ออกให้บริการถึงพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงและไลน์หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงมาตรการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมและไม่ตกหล่น
นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันกำกับดูแลราคาสินค้าและตรวจสอบร้านค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค ควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเป็นธรรม ตลอดจนเร่งดูแลปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา และที่ดินทำกิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย “Action 5 PLUS” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติ ทั้งการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคง การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การบริหารจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รวมถึงการยกระดับการบริการภาครัฐให้ทันสมัย โปร่งใส และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
“รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ไทย ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษา สวัสดิการ และบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสังคมไทยในระยะยาว” นางสาวลลิดา กล่าว।