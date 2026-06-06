“ศุภมาส” เผยผลงานคุ้มครองผู้บริโภค 2 เดือน ชูบทบาทใหม่ “สคบ.พลัส” เชิงรุก-บูรณาการ ย้ำรัฐบาลทำเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค
วันนี้ (6 มีถุนายน 2569) เวลา 10.30 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการวิทยุ FM 100.5 คืบหน้าข่าว นิวส์อัพเดท ช่วงคนในข่าว ถึงประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะกรณีที่เป็นกระแสสังคม เช่น ความเสียหายจากการใช้รถยนต์ EV ยี่ห้อ Volvo EX30 บ้านน็อกดาวน์จากการซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไปตามสัญญา รวมถึงการซื้อสินค้าไม่ตรงปก ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
นางสาวศุภมาส เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและการใช้ชีวิตของประชาชนโดยตรง ตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้กำชับให้ปรับรูปแบบการดำเนินงาน จากการนั่งรอรับเรื่องมาสู่การเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนถึงที่ ตามแนวทาง “สคบ.พลัส” “รวดเร็ว เชิงรุก เด็ดขาด และพึ่งพาได้”
“จะเห็นได้ว่า สคบ. เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค เราไม่ได้ทำงานลำพัง ที่ผ่านมาเราจับมือกับหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริโภคที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว เช่น ในกรณีรถยนต์ Volvo EX30 ที่ สคบ. เข้าไปช่วยดูแลจนกระทั่งดำเนินการฟ้องคดีแพ่งกับผู้ประกอบการเพื่อเรียกคืนเงินให้แก่ผู้บริโภค พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เราต้องเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เดือดร้อน และช่วยเหลือจนถึงที่สุด” นางสาวศุภมาสกล่าว
นอกจากนี้ นางสาวศุภมาสยังได้กล่าวถึง การช่วยเหลือผู้บริโภคดำเนินคดีแพ่ง จากกรณีที่ผู้ประกอบการผิดสัญญาว่าจ้างทำบ้านน็อกดาวน์ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถส่งมอบบ้านให้กับผู้บริโภคได้ตามสัญญา โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีมติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฟ้องคดีผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อบังคับให้คืนเงินค่าว่าจ้างทำบ้านน็อกดาวน์ พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย และได้เสนอศาลสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้แก่ผู้บริโภคด้วย
นางสาวศุภมาส กล่าวเพิ่มเติมถึง การยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยรัฐบาลกำลังผลักดันกฎหมาย Lemon Law หรือ ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... เข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาความเห็น ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภาต่อไป ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ การช่วยเหลือและคุ้มครองผู้บริโภค ในกรณีที่พบว่าซื้อสินค้ามา แล้วสินค้าชำรุดเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเสียหายตั้งแต่ส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสินค้าทั่วไป 6 เดือน และ รถยนต์ 1 ปี ผู้บริโภคสามารถขอเปลี่ยนสินค้าทั่วไปได้ภายใน 7 วัน กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันรับสินค้า ส่วนกรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้า ผู้ขายต้องซ่อมให้เสร็จภายใน 60 วัน ยกเว้นรถยนต์ภายใน 90 วัน ส่วนกรณีการเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ซื้อ และสามารถเลื่อนชำระงวดถัดไปได้ จนกว่าจะได้สินค้าที่ซ่อมเสร็จหรือเปลี่ยนใหม่
“นับตั้งแต่ดิฉันได้รับมอบหมายให้ดูแล สคบ. ดิฉันมีความตั้งใจที่อยากให้ผู้บริโภคทุกท่านได้รับความเป็นธรรม อย่างเท่าเทียม ทุกวันนี้การซื้อขายสินค้าและบริการทำได้ง่าย ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ เราพบการถูกหลอก ถูกเอาเปรียบรายวัน รัฐบาลพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในฐานะผู้บริโภคปลอดภัยจากการซื้อขายสินค้าและบริการทุกรูปแบบ” นางสาวศุภมาสกล่าวทิ้งท้าย