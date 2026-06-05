"อนุทิน" มอบ ”สีหศักดิ์“ ตั้งทีมประนอมภาคบังคับคุยกัมพูชา ยันไร้กังวล ไทยไม่เสียเปรียบ แจงไม่เลิก MOU43 เหตุคืบหน้าถึง 60%

นายกรัฐมนตรี เผยส่ง “สีหศักดิ์” นำทีมคณะประนอมคุยกัมพูชา ภายใต้กลไก UNCLOS ย้ำไม่คุยฟื้นสัมพันธ์ และไม่เปิดด่าน ไม่กังวลกัมพูชาวิ่งหาความชอบธรรมในเวทีโลก มั่นใจ ไทยไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่ต้องวิ่งร้องหาความชอบธรรม ย้ำเลิก MOU44 เพราะ 25 ปีไม่คืบหน้า ส่วน MOU43 เดินต่อ เพราะคืบหน้า 60% แต่ขอทำตามUNCLOS ก่อน ยังไม่คุย JBC , GBC หรือฟื้นฟูความสัมพันธ์
วันนี้ (5มิ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าหารือถึงการเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายนนี้ รวมถึง หารือถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 หรือ UNCLOS ที่จะตั้งคณะประนอมฝ่ายไทย ที่คาดว่าจะเป็นนายสีศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่ดูแลด้านการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ส่วนหลังจากนี้จะเดินหน้าเชิงรุกอย่างไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่คิดว่าใครรุกใคร คิดแต่ว่าประเทศไทย ต้องไม่เสียประโยชน์อะไร ทำเรื่องอธิปไตย สิทธิต่าง ๆ ที่ต้องรักษาประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนความคาดหวัง และการเดินหน้าดังกล่าวถือเป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน ซึ่งรายละเอียดนายสีหศักด์ จะเป็นผู้ชี้แจง เพราะเป็นเรื่องของความชำนาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
นายกรัฐมนตรี ยังไม่กังวลว่า กัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศ เนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใคร เพราะมีอธิปไตยเป็นของเราเอง มีขีดความสามารถในการปกป้อง รักษาอธิปไตย จึงไม่ต้องไปหวั่นไหว ส่วนคนที่ต้องเคลื่อนไหว รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องหาความชอบธรรม แต่เราก็มั่นใจในเรื่องความชอบธรรมของเรา จึงไม่ต้องวิ่งไปหาความชอบธรรมที่ไหน เพราะสามารถอธิบายกับทุกฝ่ายได้
สำหรับกรณีที่กัมพูชาร้อง UN กรณีที่ไทยยกเลิก MOU2544 ฝ่ายเดียว จะเป็นการไม่ยอมรับใน UNCLOS หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากไม่ยอมรับใน UNCLOS ก็ไปต่อไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกัน และกัมพูชาบอกว่า ยอมรับจะใช้แนวทาง UNCLOS ซึ่งทั้งสองฝั่งก็เป็นภาคีของ UNCLOS ก็ใช้กระบวนการนี้ดำเนินการต่อไป พร้อมย้ำว่า การยกเลิก MOU2544 ไม่ใช่เพราะว่าไทยจะไม่คุยกับกัมพูชา แต่กรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้า และรัฐบาลชุดนี้เห็นว่า อะไรก็ตามที่ดำเนินการมาถึง 25 ปีแล้ว ไม่มีความคืบหน้า จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบ
ส่วนเหตุผลที่ไม่ยกเลิก MOU2543 เนื่องจากมีความคืบหน้าถึงร้อยละ 60 แล้ว ก็ต้องดำเนินการเรื่องปักปันเขตแดนต่อไป ถือเป็นการดำเนินการตามหลักสากล พร้อมย้ำว่า ขณะนี้จึงต้องดำเนินการตาม UNCLOS จะยังไม่พูดคุยในระดับ JBC , GBC , ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์ และการเปิดด่าน ซึ่งนี่ถือเป็นท่าทีของไทย