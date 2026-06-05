นายกฯถกนัดแรกคกก.สั่งสแกนกวาดล้าง "ทุนต่างชาติ-นอมินี" ชี้บางที่รวมเป็นชุมชน กระทบศก.สังคมมั่นคง

"อนุทิน" ถกนัดแรกคกก.อำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ สั่งสแกนกวาดล้าง "ทุนต่างชาติ-นอมินี" กันลุกลาม หลังพบแฝงตัวทำธุรกิจแข่งคนไทย ใช้คนไทยบังหน้า จนบางพื้นที่รวมตัวเป็นชุมชนเอกเทศ ชี้ปล่อยไว้อาจกระทบศก. สังคม ความมั่นคงในอนาคต
วันนี้ (5มิ.ย.) ที่ทำเนียบฯ ตึกภักดีบดินทร์เวลา 13.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 1/2569 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมการปกครอง ฯลฯ
นายกรัฐมนตรี กล่าวเริ่มประชุมว่า วันนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ
หลังจากที่ตนได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา หนึ่งในนโยบายที่สำคัญคือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชน เพื่อให้พวกเขาได้ปลอดภัยจากอาชญากรรมในทุกรูปแบบ ทั้งในเรื่องยาเสพติด การฉ้อโกงการก่อการร้าย การหลอกลวงทางไซเบอร์ การฟอกเงินและอาชญากรรมในรูปแบบอื่นๆ ที่กระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้งชาติไทยและชาวต่างชาติ
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องปราบอาชญากรรมเหล่านี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามกระบวน
การสแกมเมอร์ การปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด และอาชญากรรม ที่ส่งผลกระทบ ต่อความปลอดภัย คุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ซึ่งต้องขอชื่นชมทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ จนผลงาน สัมฤทธิ์ผลออกมามากมายสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะดำเนินการ ในเรื่องนโยบายการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินประชาชนอย่างจริงจัง
"ขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศของเราเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายๆภูมิภาค คนเหล่านี้เข้ามาประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจแข่งขันกับคนไทย รวมถึงได้มีการใช้คนสัญชาติไทยมาเป็นตัวแทนหรือนอกมีดี เพื่อเข้าทำธุรกรรมต่างๆเช่นการถือครองที่ดิน อสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจต่างๆ แทนคนต่างชาติเช่นอาชีพธุรกิจดูแลที่พัก โรงพยาบาลสถาบันศึกษาเอกชน ร้านอาหาร ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ซึ่งทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากในบางกรณีรวมตัวตั้งเป็นชุมชน สร้างตนขึ้นมาหลายๆพื้นที่ เป็นเอกเทศ มีการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงไม่ได้ สถานการณ์ดังกล่าว หากยังปล่อยไว้เช่นนี้อาจจะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้ในอนาคต และก่อความเสียหาย ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน" นายกรัฐมนตรีกล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ดังนั้นการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมา เป็นการให้ความสำคัญของการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท จากคำสั่งวันนี้เน้นเรื่องการปราบสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นรูปธรรม
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงาน รัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ที่ได้มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชน ได้เห็นถึงความพร้อมความตั้งใจจริง ของรัฐบาล ที่จะคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขา ขอให้ทุกท่านจงดำรงความมุ่งมั่น ตามเป้าหมายต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อให้การดำเนินการ ในการปราบปราม การกระทำความผิดทางอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด แล้วจะทำให้ความเชื่อมั่นต่างๆของประเทศไทย ได้อยู่ในระดับที่สูง ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง ความมั่นใจทั้งการลงทุนการค้าจากต่างประเทศ การจะมาเป็นคู่สัญญาต่างๆกับประเทศไทย การท่องเที่ยว ตลอดจนความมั่นคงของประเทศอื่นๆ และความร่วมมือของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทย ฉะนั้นถ้าเราทำเรื่องนี้ได้ ด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ความตั้งใจมุ่งมั่นและความต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จะบรรลุผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ได้ จะยังประโยชน์มหาศาลกับประเทศ