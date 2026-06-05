สว.สำรองบี้ กกต.อย่าเหิมเกริมปัดตกคำร้องคดีฮั้ว สะพัดฟันแค่กลุ่มละ 2 คน ฉะ “แสวง” หน้าด้าน ไม่ผ่านประเมินยังจะอยู่ต่อ

สว.สำรองบี้ กกต.ส่งคดี 229 คนเอี่ยวฮั้วเลือก สว.ถึงศาลฎีกา ซัดอย่าเหิมเกริมใช้อำนาจปัดตกคำร้อง แฉกระแสต่อรองการเมืองฟันแค่กลุ่มละ 2 คน ฉะ “แสวง” หน้าด้าน เขาไม่ให้ผ่านยังจะอยู่ต่อ ชี้ ประชาชนให้คะแนนแค่ 0.1 จาก 100
วันนี้ (5 มิ.ย.) กลุ่ม สว.สำรอง นำโดย นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋นบุรีรัมย์ เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.เรียกร้องให้ กกต.กล้าหาญที่จะมีมติเอาผิดขบวนการฮั้ว สว.ทั้ง 229 คน และส่งศาลฎีกาวินิจฉัย นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กกต.ได้ส่งสำนวนความผิดในคดีเลือก สว.คดีอื่น ที่มีพยานหลักฐานเป็นแชตไลน์แลกคะแนน ขอคะแนน มีคนกลางประสานจัดหาคะแนน จับคู่แลกคะแนน ซึ่งศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาว่าเป็นความผิดรับรองไส้หมดแล้ว แต่ในคดีฮั้ว สว.ซึ่งมีพยานหลักฐานหนักแน่นกว่า มีทั้งเส้นเงิน มีแชตไลน์ คลิปเสียง มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครบ กกต.กลับยังชักช้าไม่พิจารณา และมีข่าวว่ากล้าที่จะยกคำร้อง แต่วันนี้ กกต.อาจจะไขว้เขวแล้วหลังจากที่ศาลอาญาทุจริตมีคำพิพากษาสั่งลงโทษ ป.ป.ช. 2 คน วันนี้เราจึงอยากมาบอกว่า กกต.อย่าเหิมเกริมลุแก่อำนาจ ปัดทิ้งคดีฮั้ว สว. เพราะมันมีข้อสงสัยมากมายตั้งแต่กระบวนการแรก และมีหลักฐานมากมาย รวมทั้งมีคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีอื่นไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว อีกทั้ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. มาตรา 62 ไม่ได้ให้โอกาส กกต.ใช้ดุลพินิจที่จะไม่ส่งเรื่องไปศาลฎีกาเพราะกฎหมายใช้คำว่า “หากมีเหตุอันควรสงสัย” ให้ส่งศาลฎีกาวินิจฉัย ซึ่งหลักฐานที่มีทั้งแชทไลน์ เส้นเงิน คลิปเสียงก็ถือว่าเป็นเหตุอันควรสงสัยแล้ว
“มันมีกระแสข่าวว่ามีการต่อรองกันของพรรคการเมืองขอกลุ่มละ 2 คน จะดัน สว.สำรองขึ้นไปแทน ผมถาม สว.สำรองแล้วในทางการเมืองจะซูเอี๊ยะกันอย่างไรเราไม่รู้ แต่วันนี้ถ้ามี ทนายอั๋น บุรีรัมย์ อยู่ กกต.ต้องส่งไปศาลฎีกา 229 คนให้จบ เพราะที่เรามาวันนี้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเอง แต่เพื่อเป็นการยึดหลักนิติธรรมนิติรัฐ”
นายภัทรพงศ์ ยังกล่าวกรณีมีกระแสข่าวว่า นายแสวง บุญมี ส่อหลุดเก้าอี้เลขาธิการ กกต.เพราะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานปี 68 ว่า ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่นายแสวงยื้อสำนวนคดีฮั้ว สว.ในแต่ละขั้นตอนของสำนักงาน แต่นายแสวงก็กลับสู้มือ ว่า กกต.ชุดเก่า มีอำนาจจะมาประเมินหรือเปล่า ซึ่งแบบนี้แถวบ้านตนเรียกว่าหน้าด้าน เขาประเมินคุณไม่ผ่านแล้วคุณควรจะออกไป
“มติเดิมของ กกต.ที่ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 นายแสวง อาจจะได้ร้อยละ 50 แต่มันต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ร้อยละ 60 แต่จะบอกว่าประชาชนให้คุณร้อยละ 0.1 จาก 100 เต็ม ฉะนั้น ออกไปตาแหวง”
ด้าน นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง พร้อมด้วย พ.ต.อ.มนัส นครศรี อดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ เรียกร้องให้ กกต.จ่ายเงินรางวัลผู้ชี้เบาะแสในคดีฮั้ว.สว.ระดับจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากว่าคดีดังกล่าวได้ดำเนินการจนศาลมีคำพิพากษาเพิ่งถอน บัดนี้ยังไม่มีใครได้รับเงินรางวัลดังกล่าว ทั้งที่ กกต.เองก็มีระเบียบ กกต.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส การกระทำการอันไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 ข้อ 5 จึงอยากให้ กกต.ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ว่า ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ ก็ทราบว่า กกต.ไม่ได้มีการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่ชี้เบาะแสผ่านแอปตาสับปะรดเลย จึงเกรงว่า ครั้งนี้จะถูกเบี้ยวการจ่ายเงินรางวัลเช่นกัน เป็นเช่นนั้นต่อไปก็จะไม่มีประชาชนให้ความร่วมมือในการชี้เบาะแสทุจริตให้กับ กกต.ทั้งทางตรงและผ่านแอปตาสับปะรด