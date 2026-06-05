รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำความผิด กม.สรรพสามิต เดือน พ.ค.จับกุมกว่า 3,200 คดี ค่าปรับ 734.70 ล้านบาท

รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต เผย เดือนพฤษภาคม 69 จับกุม 3,206 คดี คิดเป็นค่าปรับกว่า 734.70 ล้านบาท และประมาณการค่าปรับรวม 4,073.85 ล้านบาท
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปราม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนของประเทศ ผ่านการบูรณาการทำงานทั้งในย่านการค้า โกดังสินค้า และช่องทางออนไลน์ พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเร่งปราบปรามอย่างต่อเนื่อง
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 สามารถจับกุมคดีได้รวม 3,206 คดี คิดเป็นค่าปรับกว่า 734.70 ล้านบาท และประมาณการค่าปรับรวม 4,073.85 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นรายประเภท ได้แก่
1. ยาสูบ จำนวน 2,182 คดี ค่าปรับ 69.14 ล้านบาท ของกลางแบ่งเป็นยาสูบในประเทศ 13,687 ซอง และยาสูบต่างประเทศ 371,958 ซอง
2. สุรา จำนวน 814 คดี ค่าปรับ 9.71 ล้านบาท ของกลางแบ่งเป็นสุราในประเทศ 3,737.145 ลิตร และสุราต่างประเทศ 822.010 ลิตร
3. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 48 คดี ค่าปรับ 1.75 ล้านบาท ของกลาง 77,555 ลิตร
4. รถจักรยานยนต์ จำนวน 53 คดี ค่าปรับ 1.39 ล้านบาท ของกลาง 146 คัน
5. ไพ่ จำนวน 26 คดี ค่าปรับ 0.33 ล้านบาท ของกลาง 1,566 สำรับ
6. รถยนต์ จำนวน 21 คดี ค่าปรับ 3.35 ล้านบาท ของกลาง 24 คัน
7. เครื่องหอมและเครื่องสำอางจำนวน 16 คดี ค่าปรับ 0.33 ล้านบาท ของกลาง 3,416 ขวด และหัวน้ำหอม 4,000 กิโลกรัม
8. เครื่องดื่ม จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.18 ล้านบาท ของกลาง 2,562.500 ลิตร
9. แบตเตอรี่ จำนวน 24 คดี ค่าปรับ 2.13 ล้านบาท ของกลาง 15,506 ก้อน
10. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มจำนวน 4 คดี ค่าปรับ 0.03 ล้านบาท ของกลางเครื่องดื่มผง 60.420 กิโลกรัม
“จากข้อมูลพบว่าคดียาสูบยังคงเป็นการกระทำผิดที่พบมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 68.06 รองลงมาเป็นคดีสุรา ร้อยละ 25.39 ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2569 รัฐบาล โดยกรมสรรพสามิตได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ เพื่อสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายไม่ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผลการจับกุมผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสามารถจับกุมได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะคดียาสูบ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการลักลอบนำเข้าและหลีกเลี่ยงภาษีจำนวนมากหนึ่งในคดีสำคัญ” นางสาวพลอยทะเล กล่าว