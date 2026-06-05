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รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย” ดีอี–พาณิชย์–ไปรษณีย์ไทยผนึกกำลัง ดัน SME - OTOP สู่ตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย” ดัน SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ ผนึกกำลัง ดีอี–พาณิชย์–ไปรษณีย์ไทย ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย ขยายโอกาสการค้าในยุคดิจิทัล

วันนี้ (5 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายใต้โครงการ “ไทยช่วยไทย” ซึ่งมุ่งลดต้นทุน เพิ่มช่องทางการขาย และขยายตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ

รองโฆษกฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยผลักดันสินค้า SME และ OTOP ไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างเป็นระบบ ผ่านแพลตฟอร์ม ThailandPostMart ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าของไปรษณีย์ไทยที่เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคทั่วประเทศเข้าด้วยกัน โดยภาครัฐได้ออกมาตรการสนับสนุนหลายด้านเพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ

หนึ่งในมาตรการสำคัญคือการยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งรายได้ (GP) ตลอดระยะเวลาของโครงการ ช่วยลดต้นทุนการขายออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการโดยตรง ทำให้ร้านค้าสามารถนำรายได้กลับไปพัฒนาธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้น

ในด้านการกระตุ้นกำลังซื้อ รัฐบาลได้จัดทำโค้ดส่วนลดสำหรับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม โดยเมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 200 บาท จะได้รับส่วนลด 100 บาท จำนวนรวม 500,000 สิทธิ์ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนรวม 50 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน ไปรษณีย์ไทยยังสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ โดยกำหนดอัตราค่าจัดส่งพิเศษเพียง 20 บาทต่อคำสั่งซื้อ และมอบคูปองส่งฟรีจำนวน 250 ใบต่อร้านค้า เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนสำคัญของการค้าขายออนไลน์

นอกจากนี้ โครงการยังส่งเสริมการตลาดดิจิทัลผ่านการใช้ Influencer และการจัดกิจกรรมไลฟ์สดจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดขายแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และขยายฐานลูกค้าใหม่ในโลกออนไลน์

นางสาวลลิดา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

“โครงการไทยช่วยไทยไม่เพียงช่วยลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ แต่ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศทางการค้าออนไลน์ที่เอื้อต่อการเติบโตของ SME และ OTOP ไทย ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว।