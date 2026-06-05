“โสภณ” นำ ขรก.ร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เล็งปรับสภาเป็นแลนด์มาร์กประเทศ

“โสภณ” นำ ขรก.สภาร่วมกิจกรรม “ร้อยดวงใจภักดิ์ สร้างความดีเพื่อสังคม“ พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สั่ง ตร.สภาเชิญธงชาติทุกเช้า จ่อปรับปรุงสภาให้เป็นแลนด์มาร์กของประเทศ หวังสภายุคใหม่ฝ่ายนิติบัญญัติเดินเคียงข้างฝ่ายบริหาร
วันนี้ (5 มิ.ย.69) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ และลูกจ้างราว 2,000 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโครงการ “ ร้อยดวงใจภักดิ์ สร้างความดีเพื่อสังคม” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ที่บริเวณร้านพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่
นายโสภณ ให้สัมภาษณ์ว่า ตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 มีความตั้งใจที่จะให้สภาแห่งนี้เป็นสภาทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิติ นอกจากการประชุมของสส. โดยอาคารรัฐสภาจะมีการปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์ก โดยอ้างอิงว่าในประเทศต่างๆก็ใช้รัฐสภาเป็นหน้าเป็นตา และเป็นปอดของประเทศ ส่วนเรื่องข้าราชการ นอกจากปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของ สส.แล้ว จะมีการพัฒนาข้าราชการให้ทำงาน สังคมโดยการพัฒนาตัวเอง และโครงการจิตอาสาเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือสังคม
“เราจะพัฒนาบุคลากรเราหลายมิติ พัฒนากาย มีโครงการออกกำลังกาย ส่งเสริมการแข่งแอโรบิก วิ่งจ๊อกกิ้ง การพัฒนาจิตใจ มีการปฏิบัติธรรม ฉะนั้นหลายมิติ ผมเห็นว่าถ้าการพัฒนาจะให้ประสบความสำเร็จได้ต้องทำทุกองคาพยพ ต้องทำทุกมิติ ทั้งพัฒนาโครงสร้างที่ธรรมชาติให้มาในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม มีอาคารรัฐสภาที่ตั้งอยู่สง่างาม เราต้องใช้ให้คุ้มค่า” นายโสภณกล่าว
นายโสภณ ระบุว่า หวังว่าสภายุคใหม่จะสร้างความหวัง เป็นแรงที่จะผลักดันให้ประเทศเดินได้เคียงคู่กับฝ่ายบริหาร คือการทำเรื่องกฎหมายอย่างเข้มข้น และบทบาทก็จะทำเข้มข้นขึ้นในการช่วยเหลือสังคม พร้อมกล่าวถึงดำริว่าหลังจากนี้ที่รัฐสภาเวลา 08:00 น. และ 18:00 น. ของทุกวัน ต้องจัดหมู่ส่งทีมเคารพธงชาติ