"โสภณ" อ้างยังไม่เห็นหนังสือฝ่ายค้านยื่นสอบ ป.ป.ช.ปมอุ้ม "ศักดิ์สยาม" เบื้องต้นรับไว้อยู่แล้ว แต่ขอดูเนื้อหาก่อน

“โสภณ” อ้างฝ่ายค้านยังไม่ยื่นคำร้องสอบ ป.ป.ช.คดี “ศักดิ์สยาม” ยังตอบไม่ได้จะส่งต่อหรือไม่ ขอรอดูเนื้อหาก่อน ย้ำสภารับหนังสือทุกเรื่อง ส่วนร่างแก้ รธน.หน้าที่ประธานมีเพียงบรรจุวาระ จะเดินหน้าหรือไม่ขึ้นอยู่กับสมาชิก พร้อมเมินตอบกระแสขอเลื่อนเวลาเปิดทางร่างแก้ไข รธน.ภาคประชาชน
วันที่ 5 มิ.ย.นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และพรรคร่วมฝ่ายค้าน เตรียมยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในคดีที่เกี่ยวข้องกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ว่า เขายังไม่ยื่นมาตนเองยังตอบไม่ได้ ต้องรอเขายื่นมาก่อน
เมื่อถามย้ำว่าจะมีการพิจารณาเบื้องต้นหรือไม่ว่าจะมีการรับไว้ นายโสภณ กล่าวว่า เรื่องรับหนังสือต้องรับไว้อยู่แล้ว แต่ว่าให้เขายื่นมาก่อนแล้วค่อยดูในเนื้อหา
นายโสภณกล่าวถึงกรณี ร่างแก้ไขและรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย หากมีการยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้า จะมีการเลื่อนวาระการประชุมจากกำหนดการเดิมออกไปหรือไม่ว่า ไม่ทราบอยู่ที่สมาชิกสภา ประธานมีหน้าที่บรรจุวาระ ถ้าสมาชิกพร้อมก็สามารถมาพิจารณาได้ ถ้าเราอยากเห็นการแก้ไขเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วก็ต้องคุยกันให้เข้าใจกัน พูดคุยกัน ใช้เวทีในการพูดคุยหารือกัน
ส่วนกรณีที่ นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สมาชิกวุฒิสภา ออกมาเปิดเผยว่าจะมีภาคประชาชนร่วมยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ แต่อาจจะต้องขอให้ประธานสภาขยายเวลาเพื่อรอในการรวบรวมรายชื่อ นายโสภณ กล่าวว่า “ไม่รู้ ไม่รู้ จะเอาเสียงคนนั้นพูดคนนี้พูดให้ผมตอบผมไม่ตอบ”