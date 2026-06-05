“ปวิน” หนุน “เก่งกิจ” ชำแหละ “ปิยบุตร” เหน็บโปลิตบูโรสลิ้งแตก ด่ากราดกลางดึก เมาไวน์ราคาถูก

“ปวิน” โดดป้อง “เก่งกิจ” วิจารณ์ “ปิยบุตร” อัดยับโปลิตบูโรตัวพ่อสลิ้งแตก ด่ากราดกลางดึก แซะเมาไวน์ราคาถูก เลยคุมสติไม่ได้
วันนี้ (5 มิ.ย.) นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต และผู้ลี้ภัยคดีมาตรา 112 ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Pavin Chachavalpongpun” เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนและให้กำลังใจ รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ออกมาวิจารณ์นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า
นายปวิน ระบุว่า “เชียร์และเป็นกำลังใจให้อาจารย์ Kengkij Kitirianglarp หลังจากถูกโปลิตบูโรตัวพ่อข่มขู่จะเอาชีวิต ขู่กรรโชก อาฆาตมาดร้าย เพียงเพราะเก่งกิจวิจารณ์ว่า นักการเมืองที่ไม่รู้จริงเรื่องทฤษฎี เขียนวนไปมาซ้ำซาก ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง มันอาจจะส่งผลร้ายต่อมวลชนได้ เพราะมวลชนมีชีวิตมีเลือดมีเนื้อ เค้าไม่เอากับนักการเมืองเพ้อฝัน เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ที่ไม่ได้ทำประโยชน์ให้เขาในชีวิตจริง แค่นี้เองค่ะ โปลิตบูโรสลิ้งแตก โกรธสาดเสียเทเสีย ด่ากราดกลางดึก รู้เลยว่าเมาเพราะกินไวน์ราคาถูก เนี่ยถ้ายอมเสียตังค์เพิ่มกินไวน์ราคาสูงกว่านี้ คงอาจจะคุมสติได้บ้าง”
ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจาก รศ.ดร.เก่งกิจ ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เกี่ยวกับแนวคิดทางทฤษฎีและบทบาททางการเมือง ภายหลังจากพรรคประชา่ชนแต่งตั้งนายสุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครของพรรคประชาชน ซึ่งนำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์และการโต้ตอบกันในโลกออนไลน์