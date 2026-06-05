“พลอยทะเล” รับร้องเรียน ผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองพื้นที่ป่าตอง ลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย

รองโฆษกฯ “พลอยทะเล” รับหนังสือร้องเรียนปัญหาผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ป่าตอง พร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง ย้ำไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
วันนี้ (5 มิถุนายน 2569) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (ฝั่ง ก.พ.) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายนางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือร้องเรียนจากนายชุมสาย ศรียาภัย ทนายความ ซึ่งเป็นผู้แทนบริษัท บางกอกเรสซิเด้นซ์ ป่าตอง จำกัด เพื่อยื่นถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองและการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหลายฐาน อาทิ ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ ความผิดฐานอั้งยี่ และความผิดตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ซอยแสนสบาย ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณผู้ร้องเรียนที่นำเสนอข้อมูลและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนมายังรัฐบาล โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกข้อร้องเรียนของประชาชน และพร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังภายใต้หลักการ “ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย” ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจนในการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและการกระทำผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
นอกจากนี้ รัฐบาลตระหนักถึงความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม พร้อมพิจารณานำเสนอข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากทุกฝ่าย และจะติดตามความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด