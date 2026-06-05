“มาร์ค” จวกรัฐแก้เศรษฐกิจไม่ตรงจุด กู้ 4 แสนล้าน สวนแนวทางคลัง ห่วงลดหย่อนภาษีตัดสิทธิบัตรคนจน ทำลูกอกตัญญู

“อภิสิทธิ์” อัดรัฐบาลแก้เศรษฐกิจไม่ตรงจุด ชี้ ปม พ.ร.ก.กู้เงิน สวนแนวทางคลัง ห่วงลดหย่อนภาษีตัดสิทธิบัตรคนจน ทำลูกอกตัญญู งงท่าทีภูมิใจไทยพลิกลิ้นแก้ รธน. ขณะเตรียมเข้าพบศาลรัฐธรรมนูญเคลียร์ประเด็น ส.ส.ร.
วันนี้ (5 มิ.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองและประเด็นทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อน โดยระบุถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกฎหมายเงินกู้ 2 แสนล้านบาท รวมถึงการดำเนินนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ และทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีความขัดแย้งกันเองในพรรคร่วมรัฐบาล
โดยเมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของฝ่ายค้านเกี่ยวกับกฎหมายเงินกู้ 2 แสนล้านบาท นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ในส่วนของข้อกฎหมาย ยังคงต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้ศาลกำลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเพิ่มเติม แม้จะทราบว่า ทางรัฐบาลพยายามชี้แจง แต่ตนมองว่า สิ่งที่รัฐบาลชี้แจงไปนั้น “ยังไม่ตรง” ถึงจะพูดถึงปัญหาอย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถเชื่อมโยงได้เลยว่า เงินที่นำไปใช้นั้น จะสามารถแก้ปัญหาตามที่รัฐบาลอ้างได้อย่างไร เพราะปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องของกำลังซื้อเป็นหลัก ซึ่งตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ยืนยันชัดเจน
นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า การทุ่มเงินลงไปใน 2 แสนล้านบาทแรก จึงไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของต้นทุน ซึ่งในความเป็นจริงยังมีวิธีอื่นอีกมากมายที่สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องกู้เงิน โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานที่จะชี้แจงว่า จะเปลี่ยนผ่านอย่างไรนั้น ก็เห็นได้ชัดว่า เป็นเรื่องที่หน่วยงานต่างๆ มีงบประมาณดำเนินการอยู่แล้ว หากต้องการเร่งรัดก็สามารถทำได้เลย และที่สำคัญคือ โครงการที่รัฐบาลพูดถึงในส่วน 2 แสนล้านบาทหลัง ก็ไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้จริงอย่างที่กล่าวอ้าง นี่จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ยังคงค้างคาอยู่
ในมิติของเศรษฐกิจ นายอภิสิทธิ์ สะท้อนภาพจากการลงพื้นที่พบปะประชาชนว่า มีเสียงบ่นเรื่องเศรษฐกิจหนาหู แม้จะอยู่ในช่วงที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส ซึ่งช่วยกระตุ้นได้ในระดับหนึ่ง แต่ร้านค้าจำนวนมากก็ยังคงได้รับความเดือดร้อน
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นคาบเกี่ยวไปถึงนโยบาย “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (บัตรคนจน) ที่ไปผูกโยงกับเรื่องการยื่นภาษี ซึ่งนายอภิสิทธิ์ ระบุว่า ตนได้อภิปรายในสภาไปแล้วว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยย้ำหลายครั้งว่าการช่วยเหลือต้องเป็นแบบ "มุ่งเป้า" (Targeting) แต่ในทางปฏิบัติกลับสวนทางกัน เชื่อว่า พวกเราทุกคนรู้จักคนที่มีฐานะดีพอสมควร แต่กลับได้เข้าโครงการนี้ ในขณะที่รัฐกลับมาไล่บี้กับคนที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆ เพียงเพราะว่าลูกหลานของเขาเอาเงินมาช่วยจุนเจือ และนำไปหักลดหย่อนภาษี รัฐกลับจะไปตัดสิทธิ์เขา และตอนนี้ยังมาบังคับให้เลือกอีกว่า จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือจะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
นายอภิสิทธิ์ ย้ำว่า ประชาชนกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง ยิ่งกว่ากลุ่มคน 25 ล้านคน ที่ไปใช้เงินในโครงการอื่นเสียอีก จึงอยากให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะวิธีการที่ทำอยู่ไม่ใช่การมุ่งเป้าที่ถูกต้อง และที่ซ้ำร้ายคือ เมื่อประชาชนกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ไม่สามารถกลับไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส ได้อีก เนื่องจากหมดเขตไปแล้ว ซึ่งในประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวได้ตั้งข้อสังเกตว่า "กลายเป็นการทำให้ลูกกลายเป็นคนอกตัญญู เพราะทำให้พ่อแม่ถูกฟ้องร้องหรือเสียสิทธิ์" โดยนายอภิสิทธิ์เห็นด้วยและชี้ว่าเป็นปัญหาจากการที่รัฐพยายามเข้มงวดกวดขันผิดที่ผิดทาง
นายอภิสิทธิ์ ได้แสดงความแปลกใจต่อท่าทีที่ขัดแย้งกันเองของพรรคร่วมรัฐบาล (พรรคเพื่อไทย และ พรรคภูมิใจไทย) ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า ร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยเท่าที่ตนเห็น ก็เป็นร่างที่คล้ายคลึงกับที่เคยเสนอมาก่อนหน้านี้ และพรรคภูมิใจไทยเองก็เคยลงมติรับหลักการไปแล้ว แต่พอมาครั้งนี้กลับมีการตั้งแง่ว่า หากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือก ส.ส.ร. (สภาร่างรัฐธรรมนูญ) จะเป็นการขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในความจริง ศาลเพียงแต่บอกว่า “ไม่ให้เลือกโดยตรง” เท่านั้น ตนจึงยังไม่เห็นว่าร่างของเพื่อไทยหรือพรรคอื่นเป็นการเลือกโดยตรงอย่างไร ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองใช้วิธีหยั่งเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่น่ามีปัญหา
“ในฐานะที่ผมอยู่ในคณะกรรมาธิการกิจการศาลและองค์กรอิสระ เรากำลังจะเดินทางไปเข้าพบศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอความกระจ่างในเรื่องนี้ว่า คำว่า “ไม่ให้เลือกโดยตรง” นั้น หมายความว่าอย่างไร ซึ่งน่าจะช่วยคลี่คลายปมปัญหา ตรงนี้ได้” นายอภิสิทธิ์ กล่าว