﻿โฆษกกองทัพไทย โต้กลับ “จิรัฏฐ์” จี้หยุดบิดเบือนทำลายภาพลักษณ์ความมั่นคง เบี่ยงเบนความสนใจสังคม หวังผลทางการเมือง

โฆษกทัพไทยซัดกลับ "จิรัฏฐ์" หยุดบิดเบือนข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อหวังผลการเมือง ชี้เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจสังคมจากคดีเอกสารปลอม แนะไปพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาล
วันที่ 2 มิถุนายน 2569 พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวถึงกรณีที่นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน ได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของกองทัพและพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ว่า การแสดงความคิดเห็นในประเด็นด้านความมั่นคงควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและประเทศชาติ
โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยกล่าวว่า ปัจจุบันนายจิรัฏฐ์อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ภายหลังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารราชการปลอม จึงควรให้ความสำคัญกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ มากกว่าการนำเสนอข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชน
ทั้งนี้ กองทัพไทยเห็นว่าการนำเสนอข้อมูลด้านความมั่นคงที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อหวังผลทางการเมือง อาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อสถาบันของประเทศ ขณะเดียวกัน การออกมาโจมตีกองทัพอย่างต่อเนื่องในช่วงที่คดีความยังอยู่ระหว่างการพิจารณา อาจถูกมองว่าเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของสังคมจากประเด็นคดีที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
สำหรับข้อกล่าวหาที่ว่ากองทัพอยู่เหนือกฎหมายนั้น กองทัพไทยขอยืนยันว่า การปฏิบัติภารกิจทุกด้านดำเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลและการตรวจสอบของรัฐสภาอย่างต่อเนื่อง จึงไม่อาจกล่าวได้ว่ากองทัพดำเนินการโดยปราศจากการควบคุมหรืออยู่เหนือกฎหมาย
กองทัพไทยเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย แต่เห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์ด้านความมั่นคงควรอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และความเข้าใจในข้อกฎหมาย โดยผู้ที่เคยถูกศาลพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารราชการปลอม ย่อมถูกตั้งคำถามถึงความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือในการวิพากษ์วิจารณ์องค์กรที่ตนเคยพยายามหลีกเลี่ยงหน้าที่ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ กองทัพไทยขอให้ทุกฝ่ายใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน เคารพข้อเท็จจริง และไม่นำประเด็นความมั่นคงมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง พร้อมแนะนำให้นายจิรัฏฐ์ใช้สิทธิในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนผ่านกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากกว่าการสร้างความขัดแย้งจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน โดยกองทัพไทยจะยังคงปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และผลประโยชน์ของประชาชน ภายใต้หลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัดต่อไป