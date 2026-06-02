"อนทิน" ควงภริยาร่วมยินดีวันครบรอบ 80 ปีสาธารณรัฐอิตาลี ยกย้ำความสัมพันธ์สองชาติแน่นแฟ้น

นายกรัฐมนตรีและภริยา ร่วมยินดีโอกาสครบรอบ 80 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐอิตาลี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพ สะท้อนความสัมพันธ์ไทย-อิตาลีที่แน่นแฟ้น
วันนี้ (วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569) เวลา 18.30 น. ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมนางสาวธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิตาลี และการครบรอบ 80 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐอิตาลี โดยมี นายเปาโล ดีโอนีซี (H.E. Mr. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและภริยาได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญของประชาชนชาวอิตาลี ก่อนเข้าสู่บริเวณจัดงาน ซึ่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอิตาลีและครบรอบ 80 ปีการสถาปนาสาธารณรัฐอิตาลี พร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีและภริยาร่วมถ่ายภาพกับคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและภาคเอกชน
หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับชมการแสดงดนตรีอิตาลี - ไทย โดยวง Thailand Philharmonic Orchestra ภายใต้การควบคุมวงโดย Maestro Lorenzo Antonio Iosco วาทยกรชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงระดับสากล ซึ่งสะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยและอิตาลี ก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วน
อนึ่ง งานเลี้ยงรับรองในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชน เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย หน่วยงานและองค์กรที่มีความร่วมมือกับอิตาลี สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างไทยกับอิตาลี ซึ่งในปี 2569 ครบรอบ 158 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในหลายสาขา ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศให้เติบโตและก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต