นายกฯเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ พระราชินี

"อนุทิน" เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
วันที่ (2 มิถุนายน 2569) เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 พร้อมด้วยนางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา และคณะรัฐมนตรี
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงบริเวณงาน ได้รับฟังความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ ก่อนขึ้นเวทีเพื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกล่าวว่า
“เนื่องในศุภมหามงคลสมัย ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ ในวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี คณะผู้จัดงาน และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “บรมขัตติยราชนารี คู่บารมีศรีแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชหฤทัย มุ่งมั่น เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ทรงอุทิศพระวรกายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่เป็นศรีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมี และเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า ผ่านสื่อการจัดแสดงต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถ และพระจริยวัตรอันงดงาม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า ในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ผล ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญของเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้รับชมการรำถวายพระพร และตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ ก่อนชมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชทาน (8 ชุด) และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และการสาธิตทางศิลปวัฒนธรรม ก่อนจะเดินทางกลับ
ทั้งนี้ รัฐบาลจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 ภายใต้ชื่องาน “บรมขัตติยราชนารี คู่บารมีศรีแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน 2569 ณ บริเวณ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า และพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล และแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาติ