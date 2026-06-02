กฤษฎีกา วินิจฉัยปมดราม่า ประกาศท้องถิ่นหลายแห่ง "ห้ามให้อาหารหมา/แมว ในที่สาธารณะ" ไม่ถือเป็นทารุณกรรมสัตว์ ย้ำ! ต้องแก้ปัญหาสัตว์จรจัดทั้งระบบ

กฤษฎีกา วินิจฉัยประกาศท้องถิ่น "ห้าม-ขอความร่วมมือ’ " ให้อาหารสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ ไม่เข้าข่าย "ทารุณกรรมสัตว์" ทำได้ตามกฎหมาย หลังเกิด ดราม่า! ห้ามให้อาหารหมา/แมว ในที่สาธารณะ ระวัง! "ทารุณกรรมสัตว์" ตามม. 20 พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557" แนะท้องถิ่นทั่วประเทศ หากต้องออก "ประกาศ" ให้ทำตามความจำเป็น หรือ ข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี ย้ำ! การแก้ปัญหา "สัตว์จรจัด" ยังมีความจำเป็น ทั้งการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (2 มิ.ย.2569) มีรายงานจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยว่า เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เผยแพร่เรื่องเสร็จที่ 390/2569 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สกถ.) กระทรวงมหาดไทย และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรณี ได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน จ.นครราชสีมา และ จ.สระบุรี ได้ออกประกาศ หรือ ติดป้ายห้ามประชาชนให้อาหารแก่สุนัขและแมวที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผลของการออกประกาศ คือ "การงดเว้น การให้อาหารสัตว์อันเป็นปัจจัยของการดํารงชีวิตของสัตว์" แต่มิได้ปิดกั้นพื้นที่ให้สัตว์หากินได้ตามธรรมชาติ
"การออกประกาศของ อปท. จึงเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557"
ขณะที่ กรมปศุสัตว์ ได้ดําเนินการแก้ไข หรือปลดป้ายประกาศ ที่มีเนื้อหา “ห้ามให้อาหารสัตว์ (สุนัข/แมว) ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด” เป็นการทารุณกรรมและการละเลย สวัสดิภาพสัตว์ทางอ้อม แม้สัตว์จรจัดไม่อยู่ภายใต้การครอบครองของบุคคลใด
"แต่การออกคําสั่ง ห้ามให้อาหารสัตว์อย่างเบ็ดเสร็จในบริเวณดังกล่าวส่งผลให้สัตว์ขาดปัจจัยในการดํารงชีวิตที่จําเป็นอย่างสิ้นเชิง"
ล่าสุด คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) มีความเห็นต่อประเด็นที่หนึ่ง ว่า การที่ อปท. ออกประกาศห้ามหรือขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารแก่สุนัขหรือแมวที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
เพื่อระงับหรือป้องกัน การกระทําที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ และเพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และที่สาธารณะในเขตพื้นที่ที่ อปท.นั้น ๆ รับผิดชอบ
"จะเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 หรือไม่"
เห็นว่า มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 กําหนดบทนิยามคําว่า “การทารุณกรรม” ไว้
หมายถึง การกระทํา หรือ งดเว้นการกระทําใด ๆ ที่ทําให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทําให้สัตว์นั้นตาย รวมถึงการใช้สัตว์ เพื่อแสวงหาประโยชน์เกินสมควรหรือไม่สมควรด้วย
เมื่อกรณีตามข้อหารือ เป็นกรณีที่ อปท. ออกประกาศห้าม หรือขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารแก่สุนัขหรือแมวที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับหรือป้องกันการกระทํา ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ และเพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและที่สาธารณะ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ให้ความร่วมมือจะมีโทษตามที่ระบุไว้ในประกาศนั้น
โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อได้ออกประกาศแล้ว อปท. ได้มีการกระทํา หรืองดเว้นการกระทําใดที่เป็นการทารุณกรรมตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
ดังนั้น การออกประกาศห้ามหรือขอความร่วมมือ ดังกล่าว จึงไม่เป็น “การทารุณกรรม” ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 แต่เป็นเพียงการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่ในการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ
สำหรับประเด็นที่สองของข้อหารือ หากการออกประกาศห้ามหรือขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารแก่สุนัขหรือแมวที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะของ อปท. เป็นการทารุณกรรมสัตว์
เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
จะมีอํานาจในการสั่งปลด หรือแก้ไขข้อความในป้ายที่ติดประกาศ ตาม พื้นที่สาธารณะได้หรือไม่ หรือมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร
เห็นว่า เมื่อได้ให้ความเห็น ในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า การที่ อปท.ออกประกาศห้ามหรือขอความร่วมมือประชาชน งดให้อาหารแก่สุนัข หรือแมวที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ ไม่เป็นการทารุณกรรม ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557กรณีจึงไม่จําเป็น ต้องให้ความเห็นในประเด็นนี้
อย่างไรก็ดี ในการออกประกาศห้ามหรือขอความร่วมมือประชาชน งดให้อาหารแก่สุนัขหรือแมวที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ จะต้องพิจารณาถึงความจําเป็น และข้อเท็จจริง เป็นรายกรณีที่อาจแตกต่างกันในแต่ละสถานที่ ขนาดของพื้นที่ จํานวนประชาชนที่ใช้ประโยชน์ ในที่สาธารณะ จํานวนและลักษณะการดํารงชีวิตของสัตว์จรจัด
รวมทั้งควรจะได้คํานึงถึงการสร้างความสมดุลในการจัดสวัสดิภาพของสัตว์จรจัดที่เหมาะสมควบคู่กับประโยชน์สาธารณะ ที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินมาตรการดังกล่าว หรือพิจารณามาตรการอื่นที่เหมาะสมที่จะดําเนินการ ควบคู่ไปกับการออกประกาศห้าม หรือขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารแก่สัตว์จรจัดด้วย
อนึ่ง ปัญหาสัตว์จรจัดส่งผลกระทบในหลายด้าน เช่น ด้านความสะอาดของชุมชน การก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ประชาชนในพื้นที่ และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น อปท. กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย การแก้ปัญหาสัตว์จรจัดและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
จึงควรที่จะบูรณาการการทํางานโดยหารือร่วมกันในการกําหนดแนวทางการดําเนินการและการประสานงาน ระหว่างกันเพื่อให้ทํางานได้อย่างประสานและสอดคล้องกันในการบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ทั้งในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข และสวัสดิภาพ ของสัตว์จรจัดให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เช่น การจัดหาสถานที่หรือพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การให้ อาหารสัตว์จรจัดที่ไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนรําคาญแก่ชุมชนหรือประชาชนทั่วไปไว้เป็นการเฉพาะ.