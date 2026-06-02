“แก้วตา” ขยี้ส้มต่อ แคปภาพ “แอคหลุม” ปั่นข้อความเชียร์ “สุรพล” ถล่ม “ชัชชาติ” แท็กถาม “เท้ง” ไหนบอกไร้ IO

อดีต สส.พรรคส้ม แฉอีก แคปภาพ “แอคหลุม” ปั่นข้อความแห่คอมเมนต์เหมือนกันเป๊ะ เชียร์ “”สุรพล นิติไกรพจน์” ปธ.ยุทธศาสตร์ผู้ว่าฯ กทม. ควบคู่ถล่ม “ชัชชาติ” ด้านโซเชียลแท็กถาม “เท้ง” ไหนบอกพรรคนี้ไม่มีไอโอ
วันนี้ (2 มิ.ย.) ภายหลังพรรคประชาชน เปิดตัว นายสุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์เลือกตั้ง กทม. ของพรรค
ล่าสุด น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงกรณีที่พรรคประชาชนมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (ไอโอ) ในช่วงเลือกตั้ง กทม. หรือไม่ โดยได้แคปภาพความผิดปกติลงบนเพจเฟซบุ๊ก พร้อมตั้งคำถามสั้นๆ ว่า “คอมเม้นเหมือนกันเด๊ะ จากแอคหลุม? ไม่มีไอโอ”
โดยภาพที่ น.ส.ธิษะณา แคปมาลงเฟซบุ๊ก เป็นภาพบัญชีผู้ใช้ 2 บัญชี ได้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจต่างๆ โดยใช้ข้อความเดียวกันทุกตัวอักษร ระบุเนื้อหาใจความว่า “อาจารย์ท่านนี้เคยช่วยพรรคก้าวไกล ช่วยคุณพิธา สู้กับระบอบรัฐประหาร รัฐธรรมนูญ 60 หลังจากพรรคก้าวไกลถูกฟ้อง ยุบพรรค มีอาจารย์ออกมาสนับสนุน พรรคก้าวไกล จำได้เลยย ทั้งนี้ เอาอาจารย์คนนี้ เอามาจัดการ ตัดมะเร็ง การทุจริตคอร์รัปชันข้าราชการ กทม. เรื่องที่ คุณชัชชาติ ทำเป็นไม่รู้ปัญหา และไม่คิดจะแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน...”
ขณะที่มีผู้ใช้รายหนึ่งได้แท็กเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมระบุข้อความตั้งคำถามว่า “ไหนบอกไม่มีไอโอไงคะ คอนเทนท์อันนี้เห็นหลายแอคเคาท์ฟลัดว่อนตามเพจข่าวเลย”