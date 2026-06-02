"ไอซ์" ยอมเปิดปากปม THACCA ชี้หลักการตามนั้นปัดให้เหตุผลเพิ่ม อ้างอธิบายสั้นไม่ได้ต้องจ้อ 40 นาที

“รักชนก” เปิดปากแจงครั้งแรก หลังวิจารณ์เดือด THACCA ให้งบสนับสนุนเลือกข้างฝ่ายการเมือง ยืนกราน หลักการเป็นไปตามนั้น ปัดให้เหตุผลเพิ่ม อ้าง อธิบายสั้นไม่ได้ บอกเรื่องนี้ต้องคุยยาว 40 นาที
วันนี้ (2 มิ.ย. 69) นางสาวรักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน กล่าวถึงการชี้แจงกรณีวิพากษ์วิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา ในโครงการ THACCA เลือกข้างสนับสนุนการเมือง ว่า เรื่องนี้อธิบายสั้นไม่ได้ อยากไปออกรายการและนั่งคุยถึงแนวแนวคิดมากกว่า โดยเรื่องสนับสนุนงานศิลปะไม่มีผิด ไม่มีถูก การอธิบายว่าหลักคิดหรือหลักการของเราเป็นอย่างไรนั้น ตนเองมองว่ามันอธิบายสั้นไม่ได้ ซึ่งคงต้องใช้เวลากว่า 40 นาทีเพื่อให้เห็นภาพ ต้องยกตัวอย่าง และอธิบายว่าหลักการในการออกนโยบายควรจะเป็นอย่างไร
ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่านางสาวรักชนก ไม่เข้าใจในงานศิลปะมากพอ จนนำการเมืองเข้าไปใส่ทำให้เรื่องบานปลายนั้น นางสาวรักชนก กล่าวว่า ไม่รู้ใครว่าแต่เรื่องหลักการในการ บริหารงบประมาณหรือการออกนโยบาย คิดว่าตนเองเข้าใจเป็นอย่างดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ น.ส. รักชนกได้ตอบคำถามแบบเป็นทางการ