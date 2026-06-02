"ไอซ์" ป้องพรรคส้มไร้IO หลังถูกแฉใช้หนุนสู้ศึกผู้ว่ากทม. ชี้เป็นม้ารองแต่เต็มที่กับทุกสนามที่ส่งผู้สมัคร

‘รักชนก’ ย้ำ ปชน. ไม่มีไอโอ หลัง ’ธิษะณา‘ วิจารณ์ใช้ไอโอ หนุน "ดร.โจ" ชิงผู้ว่าฯ กทม. บอก แม้เป็นม้ารอง แต่เต็มที่กับทุกสนามที่ส่งผู้สมัคร
วันนี้ (2 มิ.ย. 69) นางสาวรักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ ออกมาระบุว่าพรรคประชาชนใช้ไอโอในการสนับสนุนนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิต ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. โดยยืนยันว่า พรรคประชาชนไม่มีกระบวนการในการดำเนินการแบบนั้น
ส่วนกระแสตอบรับของพรรคประชาชนนั้นตนเองมองว่าผู้สมัครของพรรคก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีในทุกสนาม แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคไม่ได้ช่วยหาเสียงนั้น ตนเองมองว่า ภายหลังเปิดประชุมสภา และกรรมธิการ เดินหน้าเต็มที่แล้วนั้น มีเลือกตั้งพัทยา กทม. แต่ละคนก็มีหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติ อย่างตนเองวางแผนมานานแล้วว่าหาก กมธ. เริ่มต้นเมื่อไหร่เราพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงาน และคิดว่าเราแบ่งเวลาไปช่วยหาเสียงอยู่แล้ว ไม่ใช่สาระสำคัญอะไร และมองว่าสื่อมวลชนมองว่าเราเป็นม้ารองมากกว่า ทำให้ไม่มีพื้นที่สื่อ และดูเหมือนว่าไม่ช่วยกัน ยืนยันว่าเราเต็มที่กับทุกสนามที่เราส่ง
นางสาวรักชนก กล่าวถึงกระแสที่มองว่า นายชัยวัฒน์ เป็นม้ารอง ว่า จากโพลหรือที่เห็นกันหน้างาร ก็เป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นม้ารอง แล้วจะไม่สู้ การเป็นม้ารอง ก็ทำให้เราต้องทุ่มเททุกศักยภาพ รีดไอเดีย และใช้ทุกองคาพยพที่เรามี เพื่อเอาชนะให้ได้มากที่สุด เพราะเราอยากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกสนามอยู่แล้ว