"ไอซ์" บุกประกันสังคมตามงบล่องหน พ่วงถามแอปฯใช้สิทธิ์ไม่ได้ จี้ดึงผู้ประกันตนเลือกบอร์ดให้ถึง 10% ขู่ทำปฏิทินเจอแน่

"รักชนก" บุกประกันสังคม จี้ ตามงบฯ ล่องหน หลังแจงสตง.แล้วไม่คืบ พ่วงถามไทม์ไลน์แก้ปัญหาแอปฯ คนใช้สิทธิ์ไม่ได้ มอบการบ้าน ดึง ผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดให้ถึง 10% หลังรอบที่แล้วมีคนใช้สิทธิ์แค่ 1% ชี้ดราม่า 'พนัส ไทยล้วน' ถ้าทำปฏิทินอีก กัดไม่ปล่อยแน่
เมื่อวันที่ (2 มิ.ย.) ที่ สำนักงานประกันสังคม นางสาวรัชนกศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชนชน ในฐานะ ประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะได้มาตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคม พร้อมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ว่า วันนี้ได้มาติดตามหลักๆอยู่ 3 เรื่อง 1. เรื่องแรกคือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่แสดงความเห็น กับงบประกันสังคมเพราะเอกจากการชี้แจงล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคมก็ยังตามหางบประมาณของตัวเองไม่เจอทั้งหมด เราจึงต้องมาติดตามว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้ว จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่การแก้ไขในระบบหรือการแก้ไขตัวเลขหรือการตามหาทรัพย์สินมาเติมเต็มจะเป็นอย่างไร
2.เรื่องที่ผู้ประกันตนยังเจอปัญหาจากการใช้งาน Application ของสำนักงานประกันสังคมในการคำนวณเงินสมทบหรือเบิกเงิน สิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการคลอดบุตรศิษย์ว่างงานเงินชราภาพก็ยังไม่ได้ซึ่งเกิดจากสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตว่าโครงการ 850 ล้านบาท ในการจัดทำ web app นั้น สทุจริตตั้งแต่เริ่ม สุดท้ายก็ทำผิดกับผู้ประกันตนจริงๆ ทำให้เบิกเงินตามสิทธิ์ไม่ได้ ดังนั้นเราจึงมาติดตามว่า Timeline ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร และ 3. เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ซึ่งมีการตั้งงบประมาณเอาไว้เกือบ 300 ล้านบาท และเข้าใจว่ามีงบที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ภาพรวมอีกหลัก 300 หรือ 400 ล้านบาท แต่ดูเหมือนว่าการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งดูเหมือนจะเป็นภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมมีการรณรงค์กันเองมากกว่าที่สำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้รณรงค์ และวันนี้จัดที่อ่าน คอมเมนท์ มีผู้ประกันตนหลายคนพบปัญหาในการลงทะเบียน กรอกชื่อไม่ได้เราก็อยากรู้ว่ามันติดขัดประการใด และอีกอย่างหนึ่งคือจะอำนวยความสะดวกให้บอร์ดนายจ้างลงทะเบียน ได้ง่ายขึ้นอย่างไร เพราะครั้งที่แล้วมาใช้สิทธิ์น้อยมาก จากที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 5 แสนคน แต่คนที่ชนะด้วยคะแนนที่มากที่สุดในครั้งที่แล้ว ประมาณ 600-700 คะแนนขณะที่คนที่ได้คะแนนต่ำที่สุดประมาณ 250 คะแนน ถือว่าไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำ ดังนั้นรอบนี้ จะอำนวยความสะดวกให้เปอร์เซ็นต์ของฝั่งผู้ประกันตนและนายจ้างเพิ่มขึ้นในการมาใช้สิทธิ์ได้อย่างไร โดยอยากให้ประกันสังคมตั้งเป้าว่าจะมีการใช้สิทธิ์ไปถึง 5 ถึง 10% ได้อย่างไร จริงๆควรไปถึงเครื่องด้วยซ้ำ แต่เข้าใจว่าตั้งเป้าหมายเล็กๆไว้ก่อนดีกว่ากินทีละคำ เป็นกำลังใจให้สำนักงานประกันสังคมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนและนายจ้าง
"รอบนี้เรามาในนามกรรมาธิการติดตามงบ พยายามทำให้บรรยากาศของการพูดคุยกันเป็นไปด้วยความราบรื่น เราอยากได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประกันสังคมไม่ได้อยากจะตบตีอะไรกันทุกรอบดังนั้นถ้าได้รับความร่วมมือ ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำงานร่วมกันต่อไปเพราะตั้งเป้าเอาไว้ว่าประกันสังคมคงจะมีการมาเยี่ยมทุกๆเดือน" นางสาวรัชนก กล่าว
หมอถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงมีการมาตรวจสอบที่สำนักงานประกันสังคมเป็นที่แรก นางสาวรัชนกกล่าวว่าจริงๆมีการตั้งใจลงพื้นที่ไป 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ เรื่องงบประมาณคือสำนักงานประกันสังคม สตง สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง โดยพยายามไล่เก็บประเด็นที่เราได้ทำไปแล้วเมื่อสมัยที่แล้ว ซึ่งการติดตามงบประมาณประกันสังคมนั้นก็เป็นเรื่องที่ตน ทำมาตลอดแต่ไม่ได้อยากเอาเรื่องของตนมาเป็นประเด็นหลัก แต่ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่กรรมาธิการเห็นร่วมกันว่าเป็นประโยชน์กับประชาชน ในการลงพื้นที่ของเราในวันนี้
เมื่อถามย้ำว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการพุ่งเป้าไปที่หน่วยงานที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่ นางสาวรักชนก กล่าวว่า จริงๆไม่ได้ขัดแย้งอะไรกัน แต่ขอความร่วมมือแล้วไม่ค่อยได้รับความร่วมมือมากกว่าก็คิดว่าครั้งนี้เปิดสภาชุดใหม่มาแล้ว
เมื่อถามถึงกรณีที่มีการตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดีย กับนายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทำปฏิทิน นางสาวรัชนกกล่าวว่า ตนก็ขอรณรงค์ให้ผู้ประกันตนทุกท่านถ้าอยากได้ปฏิทินกลับมาอีกก็ขอให้มาลงทะเบียนเลือกตั้งกันเยอะๆ เลือกนายพนัส ไทยล้วน ให้ถล่มทลายแล้วเราจะได้กลับมาทำปฏิทินอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครไม่อยากได้ปฏิทินก็ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างเพื่อที่จะเลือกคนที่ไม่เอาปฏิทินดังนั้นตนรณรงค์ทั้งฝั่งคนที่อยากได้และไม่อยากได้ปฏิทิน ให้มาลงทะเบียนเลือกตั้งกันเยอะๆ ตนสนับสนุนเสรีประชาธิปไตยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหาก กลับมาทำปฏิทินอีกครั้งตนก็ยืนยันว่าจะรณรงค์ให้มีการยกเลิกอีกเช่นกัน หากเป็นงบประมาณที่สอบเข้าล็อคสเปคหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ประโยชน์ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องติดตามให้ถึงรากถึงโคน.