รัฐบาลบูรณาการบริหารป่าไม้ อนุมัติโครงการ IFLMS-NE&E หนุนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

รองโฆษกรัฐบาล เผย เดินหน้าบริหารป่าไม้แบบบูรณาการ อนุมัติลงนามโครงการ IFLMS-NE&E หนุนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เชื่อมผืนป่าอีสาน–ตะวันออก
วันนี้ (2 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสาร Project Document ของโครงการ Integrated Forest Landscape Management for Strengthening the North-eastern and Eastern Forest Corridors หรือ IFLMS-NE&E
รองโฆษกฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทย โดยมุ่งเชื่อมโยงพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชนให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในเอกสาร Project Document ดังกล่าว เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก จำนวน 3.137 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในประเทศในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้นกว่า 31.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นางสาวลลิดา กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตป่าอนุรักษ์ ลดความซ้ำซ้อนของกฎระเบียบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจเรื่องการจัดการป่าไม้และเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนมากขึ้น
“รัฐบาลมุ่งให้การดูแลทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ป่า แต่ต้องทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล มีรายได้ มีอาชีพ และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน” รองโฆษกฯ กล่าว