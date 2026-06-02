นายกฯสั่งพณ.-เกษตรฯคุยมาเลย์ระงับนำเข้ากุ้งไทย 5 สายพันธุ์ บรรเทาผลกระทบ กันราคาหน้าฟาร์มร่วง

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ สั่งพาณิชย์–เกษตรฯ เร่งเจรจามาเลเซีย ปมระงับนำเข้ากุ้งไทย 5 สายพันธุ์ บรรเทาผลกระทบเกษตรกร ป้องกันราคาหน้าฟาร์มร่วง
วันนี้ (2มิ.ย.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2569 ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินการเจรจากับทางการมาเลเซีย กรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย 5 สายพันธุ์เป็นการชั่วคราว ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2569
โดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อเกษตรกรเลี้ยงกุ้งอย่างมากและเห็นว่าเรื่องนี้ ต้องเร่งดำเนินการทันที เพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออก เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และชาวประมง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมาก หากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อ จะกระทบราคากุ้งหน้าฟาร์มและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ เร่งหารือกับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อหาทางออกที่ไม่กระทบความสัมพันธ์ทางการค้า และไม่ทำให้เกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระโดยลำพัง
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ สั่งให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำ การดูแลผลผลิตที่อาจเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้น และการเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทน
"นายกรัฐมนตีเน้นย้ำว่าจะต้องไม่ปล่อยให้ปัญหานี้กลายเป็นภาระของเกษตรกรฝ่ายเดียว เพราะอุตสาหกรรมกุ้งเชื่อมโยงทั้งฟาร์ม ผู้รวบรวม โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก และแรงงานจำนวนมาก ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเร็ว ชัด และมีมาตรการรองรับเป็นรูปธรรม" น.ส.รัชดา กล่าว