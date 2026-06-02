ครม.เคาะเกณฑ์โอนงบ 69 ปฏิทินการโอนงบ ผ่านรายละเอียดงบ 70 วงเงิน 3.78 ล.ล. ให้ท้องถิ่น 3.9 แสนล.

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบหลักเกณฑ์-แนวทางโอนงบฯ 69 และปฏิทินการโอนงบประมาณฯ เห็นชอบรายละเอียดงบฯ ปี 70 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท ให้ท้องถิ่น 3.9 แสนล้าน
วันนี้ (2 มิ.ย. 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พร้อม ปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่หมดความจำเป็น หรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า หลักเกณฑ์สำคัญ ๆ มีดังนี้
1.รายจ่ายประจำ รายการที่นำไปจัดทำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 2 มิ.ย. 69 โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ การเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง หรือรายการที่สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้
2.รายจ่ายลงทุน ประกอบด้วย(1) รายการปีเดียวที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคา ประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 69(2) รายการผูกพันข้ามปีที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคา ประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 69 ซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็น และสามารถยกเลิกหรือชะลอการดำเนินการได้(3) รายการงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาว่า สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อราชการ หรือ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ 2569
ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายบุคลากร งบประมาณภายใต้แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปเพื่อการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างงานของหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานดำเนินการเอง รายการที่อยู่ระหว่างการเจรจาผลการซื้อหรือจ้างฯ และงบประมาณเหลือจ่ายของรายจ่ายลงทุนที่ยังมีความจำเป็นในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลหรือภารกิจสำคัญของหน่วยงาน รวมทั้งรายการที่มีความสำคัญสูง หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อราชการหรือส่งผลกระทบต่อประชาชน
สำหรับปฏิทินการโอนงบประมาณฯ มีดังนี้วันที่ 5 มิ.ย. 69 หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดการโอนฯ เสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และส่งให้สำนักงบประมาณ วันที่ 16 มิ.ย. 69 สำนักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารายละเอียดการโอนฯ วันที่ 25 มิ.ย. 69 สภาผู้แทนฯ พิจารณาวาระ 1 วันที่ 2 ก.ค. 69 สภาผู้แทนฯ พิจารณาวาระ 2 – 3 วันที่ 6 ก.ค. 69 วุฒิสภาพิจารณา และวันที่ 15 ก.ค. 69 นำร่าง พ.ร.บ. โอนฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของหน่วยรับงบประมาณ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาล การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนพัฒนาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มากไปกว่านั้น ยังคำนึงถึงความจำเป็น ความพร้อม ความคุ้มค่า ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ สถานะด้านการคลัง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 3,788,000 ล้านบาท
ประกอบด้วย
- รายจ่ายประจำ จำนวน 2,786,367.1363 ล้านบาท
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 71,038.0403 ล้านบาท
- รายจ่ายลงทุน จำนวน 789,171.5383 ล้านบาท
- รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 151,520 ล้านบาท
2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 3,788,000 ล้านบาท สามารถจำแนกเป็นมิติต่างๆ ประกอบด้วย
- 8 กลุ่มงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง (จำนวน 12 รายการ) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย
- 5 นโยบายรัฐบาล (จำนวน 1,503,088.7746 ล้านบาท) ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการต่างประเทศและความมั่นคง ด้านสังคมด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมาย
- 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลย์และพัฒนาระบบ ประกอบด้วย การบริหารจัดการภาครัฐและรายการดำเนินการภาครัฐ
3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 394,966.5942 ล้านบาท