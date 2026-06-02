ครม.ไฟเขียวคลังออกสลากการกุศล 2.1 พันล. หนุน 3 โครงการสำคัญ ด้านสาธารณสุข-วัฒนธรรม

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. ไฟเขียวคลังออกสลากการกุศล 2.1 พันล้าน หนุน 3 โครงการสำคัญ ด้านสาธารณสุข-วัฒนธรรม มอบกองสลากฯ กำกับดูแลใกล้ชิด
วันนี้ (2มิ.ย.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศล เพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล จำนวน 3 โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น 2,179.24 ล้านบาท ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทย - กัมพูชา วงเงิน 990.72 ล้านบาท
2. โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทย วงเงิน 800 ล้านบาท
3. โครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ วงเงิน 388.52 ล้านบาท
ในการนี้ ครม. ยังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ จัดจำหน่าย จ่ายเงินรางวัล และประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศล เสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย ตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการ และรายงานต่อ คกก. พิจารณาโครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้