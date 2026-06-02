นายกฯเตรียมเยือนเวียดนามตามคำเชิญ ติดตามความร่วมมือปราบอาชญกรรมข้ามชาติ ตอกย้ำสัมพันธ์

โฆษกรัฐบาล เผย สัมพันธ์ไทย-เวียดนามแน่นแฟ้น นายกฯ "อนุทิน" เตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดี โต เลิม พร้อมติดตามความร่วมมือปราบอาชญกรรมข้ามชาติ
วันอังคารที่ (2 มิถุนายน 2569) เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนเริ่มวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งให้ทราบถึงความสำเร็จในการต้อนรับ นายโต เลิม ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่มาเยือนอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าใน การหารือครั้งนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีมาก ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าไทยและเวียดนามเป็นประเทศสำคัญของอาเซียน และมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยี อุตสาหกรรมอนาคต รวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน ซึ่งเมื่อเราได้ยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน เราจึงได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นายกรัฐมนตรีย้ำว่า อยากให้ทุกกระทรวงมองการเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือไทย - เวียดนามจาก “ความสัมพันธ์ที่ดี” ไปสู่ “ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรม” โดยเฉพาะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนรอบด้านไทย - เวียดนาม ปี 2569 - 2574
มากไปกว่านั้น นายกรมยังได้กล่าวถึงการตอบรับคำเชิญไปเยือนกรุงฮานอย รวมทั้งจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาค ASEAN Future Forum (AFF 2026) ในช่วงวันที่ 8-9 มิ.ย. 2569 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดูว่า ในส่วนของกระทรวงของท่านมีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดกับเวียดนามได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้า การส่งเสริมการลงทุน การเชื่อมโยงโลจิสติกส์ พลังงานสะอาด ความมั่นคงทางอาหาร หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
“สิ่งสำคัญคือ อย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสารหรือการประชุม แต่ต้องแปลงเป็นแผนงาน โครงการ และผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจับต้องได้ ดังนั้นขอให้ทุกกระทรวงช่วยกันเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วย” นายกรัฐมนตรีกล่าวตอนท้าย