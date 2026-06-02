ครม.ผ่านหลักการร่างกม.ปริญญาบัตร มรภ.สุรินทร์ เปิดทางหลักสูตร “สาธารณสุขศาสตร์” รับเทรนด์สุขภาพโลก

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎหมายปริญญาบัตร มรภ.สุรินทร์ เปิดทางหลักสูตร “สาธารณสุขศาสตร์” รับเทรนด์สุขภาพโลก พร้อมกำหหนดให้ “สีชมพูอมส้ม” เป็นสีประจำสาขาวิชา
วันนี้ (2มิ.ย.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ เพื่อยกระดับและรองรับการขยายตัวทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ตอบโจทย์การพัฒนาสุขภาวะในระดับท้องถิ่นและประเทศ
โดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีการเปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตบุคลากรด่านหน้าด้านสาธารณสุข และหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้แจ้งหลักสูตรต่อสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการ
สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เป็นการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อปริญญา อักษรย่อ และสีประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คือ กำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อ โดยในระดับปริญญาเอก เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” ส่วนในระดับปริญญาโท เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ม.” และในระดับปริญญาตรี เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.บ.” พร้อมทั้งกำหนดสีประจำสาขาวิชา เป็นสีชมพูอมส้ม ที่เป็นสีประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การอนุมัติเพิ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพป้อนสู่พื้นที่และสังคมไทยในวงกว้าง โดยหลังจากนี้ คณะรัฐมนตรีจะดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป