นายกฯเมินเขมรร้อง UN อ้างไทยยกเลิก MOU ฝ่ายเดียว ปัดเสียเปรียบ-ดำรงอธิปไตย ซัดเฟคนิวส์ปั่นกระแสเปิดด่าน

"อนุทิน" ไม่ทราบกัมพูชาร้อง UN อ้างไทยยกเลิก MOU 44 ฝ่ายเดียว เมินหลังเขมรรุกเกมต่างประเทศ ย้อน "ทำไมต้องไปแก้เกม?" ยันไทยไม่ได้เสียเปรียบและพร้อมดำรงอธิปไตยให้เป็นที่ยำเกรงพวกอริ ซัด "เฟคนิวส์" ปั่นกระแสเปิดด่านตลอดสัปดาห์ ลั่น "เช็คไม่ได้และไม่เสียเวลาคิดกับคนพวกนี้"
วันนี้ (2มิ.ย.) ที่ทำเนียบฯเมื่อเวลา 13.15 น.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีกัมพูชายื่นร้ององค์การสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) ถึงการที่ไทยยกเลิกMOU 44 โดยอ้างเหตุยกเลิกฝ่ายเดียวว่า ยังไม่ได้รับทราบ
ผู้สื่อข่าวถามว่าประเด็นนี้มองว่าทำให้การเจรจาทวิภาคีสะดุดลงหรือเดินต่อไปไม่ได้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่ได้รับทราบว่ามีปัญหาอะไรในเรื่องของ MOU 44ได้แจ้งให้ทางผู้นำกัมพูชารับทราบแล้วในการประชุมอาเซียน ซึ่งท่านก็รับทราบและยืนยันว่ารับทราบในที่ประชุมของอาเซียนซึ่งตนได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วที่ท่านบอกว่าก็ผิดหวัง แต่จากนี้ไปก็ใช้หลักของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ดำเนินการต่อไป ซึ่งเราก็ยังไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการต่อไปเมื่อไหร่
เมื่อถามว่าจะถูกมองว่าต่อหน้าและลับหลัง ไม่เหมือนกันหรือไม่นายกรัฐมนตรี ย้อนถามว่าใครมองล่ะครับ ตนไม่ได้มองอย่างนั้น แต่มองว่าเหมือนกันหมด
เมื่อย้ำถามว่า ประชาชนคนไทยอาจจะมองกัมพูชาว่าบนเวทีโลกอีกอย่าง แต่ลับหลังแล้วเดินเกมอีกอย่าง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อยู่ที่ว่าประเทศไทยเรายืนหลักอย่างไร มากกว่าและประเทศไทยเราไม่ได้มีจุดไหนที่ทำให้ประเทศเสียเปรียบ
"พูดกันไปเนี่ยตลอดสัปดาห์เปิดด่าน เปิดนั่น เปิดนี่แล้วมีไหม แม้กระทั่งกุเรื่องเปิดให้นักเรียนฝั่งโน้นเข้ามาเรียนในฝั่งเรา เพื่อมนุษยธรรมก็เขียนเฟคนิวส์กันไปเรื่อย จนต้องไปเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัด ผมอยู่ต่างประเทศก็ต้องไปให้เขารีบชี้แจงว่าไม่มีเพราะไม่มีใครชี้แจงได้ชัดชัดเจนเท่ากับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ดูแลชายแดนอยู่และการที่เราไปเจรจากับนานาชาติ ขณะที่เวียดนามก็มาเยือนเราและเราเพิ่งไปพบกับทางผู้นำฝรั่งเศสมาก็ไม่ได้มีปัญหาไปพบกับผู้อำนวยการองค์การยูเนสโกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ที่ประเทศไทยจะต้องมาปรับท่าทีอะไรไม่มีใครหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแม้แต่น้อย
เมื่อถามว่าวิเคราะห์หรือไม่ ขบวนการ fake นิวส์เจตนาอะไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เช็คไม่ได้และไม่เสียเวลาคิดกับคนพวกนี้
เมื่อถามว่าทางกัมพูชารุกด้านต่างประเทศขณะที่ไทยจะทำอย่างไรในการแก้เกมตรงนี้นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทำไมต้องไปแก้เกม ไทยก็ดำเนินการในสิ่งที่รัฐบาลไทยรับฟังจากพี่น้องประชาชนและเราก็พยายามดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ทำให้ประเทศไทยเราเสียสถานะในเวทีนานาชาติและยังดำรงอธิปไตย ดำรงเกียรติภูมิ ดำรงความมั่นคง และเป็นที่ยำเกรงของคนที่คิดจะมาเป็นอาริ กับประเทศของเรา ซึ่งเราก็มีหลักของเราในการดำเนินการอยู่แล้ว