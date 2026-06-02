นายกฯสวน "เสรีพิศุทธ์" ทึกทักแปลงอื่นเถื่อนหมดมันก็ไม่ใช่ ไม่มีใครเหนือกม. โยนรถไฟฟ้องรายแปลง

"จะทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนไปหมดมันก็ไม่ใช่" "อนุทิน" เปิดใจหลัง "เสรีพิศุทธ์" บุกบุรีรัมย์ทวงคืนเขากระโดง ลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย เผยเป็นเรื่องที่การรถไฟฯ ต้องไล่ฟ้องรายแปลงตามกระบวนการ
วันนี้ (2มิ.ย.) เมื่อเวลา 13.15 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย รุกหนักทวงคืนเขากระโดง โดยบุกลงถึงบ้าน จ.บุรีรัมย์ว่า ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ แต่เรื่องเขากระโดงก็ดีฮั้ว สว.ก็ดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว คำพิพากษาทั้งหลายออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตาม ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและไม่มีใครที่จะไปฝ่าฝืนกฎหมายได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า ทางกระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการทวงคืนทีละแปลงอย่างไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเรื่องของการรถไฟ เขาคงรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ทางกรมที่ดินก็ได้รายงานมาโดยตลอดว่าไม่ได้ผูกพันนะครับ คำพิพากษาที่คนพยายามพูดและไปชี้นำให้สาธารณะเชื่อคือคำพิพากษาผูกพันรายแปลง และคำพิพากษาที่ออกมาที่จริงแล้วเป็นชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดและศาลบอกไม่ให้ออกโฉนด ฉะนั้นจะทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนไปหมดมันก็ไม่ใช่การรถไฟก็ต้องมาฟ้องรายแปลงไป ซึ่งเขาก็ดำเนินการอยู่และศาลได้มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครที่จะฝ่าฝืนได้เป็นอันขาด