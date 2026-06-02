"อนุทิน" แจงเรียกถกหลายรมต.ก่อนประชุมครม. สั่งใช้งบคุ้มค่ามีประสิทธิภาพกระจายทั่วถึงปชช.

นายกฯ เผย ปมเรียกรองนายกฯ-รมต.หลายคนขึ้นตึกไทยถกนอกรอบก่อนประชุม ครม. สั่งทุกหน่วยงานใช้งบให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งกระจายให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึง
วันนี้ (2มิ.ย.) ที่ทำเนียบฯ เมื่อเวลา 13.15 น.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ว่า พอดีตนไปต่างประเทศมา สองสัปดาห์และวันนี้มีเรื่องของงบประมาณที่จะผ่านคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อรัฐสภา จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุป ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อกังวลในประเด็นอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายยกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่มี ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของวงเงินงบประมาณ ซึ่งปีนี้มากกว่าปีที่แล้วเพียง 7 พันล้าน เรามีวงเงินค่อนข้างจำกัดต้องกำชับให้ทุกหน่วยงานได้ใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และกระจายให้ทั่วถึงประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้